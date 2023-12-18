Intel объяснила, как работает технология ExtraSS и заявляет об отсутствии задержек, в сравнении с DLSS 3 и FSR 3

Поскольку как NVIDIA, так и AMD могут почти удвоить частоту кадров в играх с использованием технологий генерации кадров, таких как DLSS 3 и FSR 3, Intel Graphics не может оставаться в стороне. Компания применяет совершенно иной подход по сравнению с двумя другими производителями графических процессоров. В своей исследовательской статье под названием "ExtraSS: взгляд Intel на генерацию кадров" компания Intel объясняет, как работает ExtraSS, и подчеркивает его очевидное преимущество перед DLSS 3 и FSR 3 - отсутствие задержки.

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ExtraSS - это технология, основанная на экстраполяции кадров, а не на интерполяции, как FSR 3 и DLSS 3. При интерполяции программное обеспечение использует предыдущие и будущие кадры для предсказания промежуточного кадра на основе векторов движения и временных данных. Это приводит к увеличению задержки, поэтому NVIDIA и AMD используют такие технологии, как Reflex и Anti-Lag+, для ее уменьшения. У ExtraSS нет таких проблем с задержкой, однако, генерация кадров, полностью основанная на предыдущих кадрах (экстраполяция в буквальном смысле), может привести к появлению артефактов и ореолов. Intel планирует решить эту проблему с помощью нового метода деформации и искусственного интеллекта.





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ExtraSS может оказаться чрезвычайно полезным, поскольку Intel делает большие ставки на создание мощных встроенных графических процессоров (iGPU), таких как Xe-LPG, который будет использоваться в процессорах Core Ultra "Meteor Lake", в то время как их дискретные видеокарты Arc "Alchemist" находятся на одно поколение ниже, чем у NVIDIA и AMD на рынке дискретных графических процессоров (dGPU). Intel планирует выпустить дискретные графические процессоры следующего поколения Battlemage в 2024 году.