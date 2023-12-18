У большинства видеокарт RTX 4090 есть трещины на печатных платах рядом с разъемом PCIe

Профессиональный специалист по ремонту и ютубер NorthridgeFix получил сразу 19 видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента. В своем видео он рассказывает, что большинство из этих видеокарт имеют трещины на печатных платах рядом с разъемом PCIe. Причина появления этих трещин пока до конца не понятна, однако, эта проблема на новых тяжелых графических процессорах становится все более распространенной.

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NorthridgeFix уже сталкивался с подобными проблемами, но появление такого количества проблем в одной партии вызвало вопросы.

GeForce RTX 4090 - это мощная и сложная видеокарта. Ее печатная плата состоит из 12-15 слоев, каждый из которых содержит сложный набор электрических дорожек. Треснувшие печатные платы с таким количеством слоев можно отремонтировать, но это нецелесообразно с точки зрения стоимости.

Восстановление треснутых дорожек на нескольких слоях печатной платы требует значительных временных и финансовых затрат, которые не всегда оправдываются. Для восстановления обычно используется стекловолокно, более прочное, чем медь. Однако, последующее использование отремонтированной карты требует особой осторожности.

Также, интересно происхождение этих 19 графических процессоров и то, как один клиент приобрел их. NorthridgeFix предположил, что покупатель мог купить их на eBay в надежде на легкий ремонт и последующую продажу.





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К слову, из 19 сломанных видеокарт, ни одна не имела других видимых повреждений вроде оплавленного разъема питания, что является обычной проблемой для RTX 4090. Также, ранее уже были известны случаи поломок печатной платы графического процессора, затрагивающие большие и тяжелые видеокарты. Профессиональные специалисты по ремонту, такие как Louis Rossmann, NorthridgeFix и другие, месяцами сообщали об этих неисправностях и их ремонте.