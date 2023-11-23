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Tom's Hardware назвали лучшие колонки для ПК в 2023 году
Портал Tom's Hardware представил свой рейтинг лучшей акустики для ПК: от бюджетных до аудиофильского уровня

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Существует множество вариантов, которые позволяют получить достаточно качественный звук на вашем компьютере. Выбор акустики для ПК зависит от ваших потребностей, бюджета и доступного пространства на вашем столе и вокруг него. Tom's Hardware провели тестирование нескольких современных колонок для ПК: от недорогих моделей 2.0 до великолепных игровых систем с сабвуферами и объемным звуком, а также множество промежуточных вариантов. Ниже представлены 7 лучших моделей акустических систем с ценой от 100 долларов. 

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1. Лучшие колонки 2.0 для ПК до 100 долларов - Creative T100

Изящные глянцевые колонки Creative T100 являются отличным выбором для тех, кто ищет высококачественный звук без ущерба для громкости. Они оснащены несколькими вариантами подключения и поставляются с беспроводным пультом дистанционного управления.


2. Лучшие бюджетные колонки 2.0 - Creative Pebble Pro

Компактные колонки Creative Pebble Pro сферической формы - это отличный выбор для тех, кто ищет высококачественный звук по доступной цене. Они могут питаться от стандартного USB-порта, имеют стильный дизайн с RGB-подсветкой и звучат очень неплохо для своей стоимости и размеров.


3. Лучшая акустика 2.0 премиум-класса - AudioEngine A2+

Акустические системы AudioEngine A2+ — это привлекательное и высококачественное решение для тех, кто ценит качественный звук. Они обладают множеством вариантов подключения и обеспечивают отличное качество звучания.


4. Лучшие акустика 2.0 для игр - Edifier G2000

Edifier G2000 - это привлекательная и качественно сконструированные игровая мультимедийная акустика, которая имеет множество вариантов подключения и отличное качество звука.


5. Лучшие игровые колонки формата 2.1 - Razer Nommo V2

Мощная система 2.1 Razer Nommo V2 обладает впечатляющим направленным звуком и виртуальным объемным звуком, что делает ее идеальным выбором для однопользовательских игровых ПК.


6. Лучшие колонки объемного звучания 5.1 - SteelSeries Arena 9

Система объемного звучания 5.1 SteelSeries Arena 9 - устройство, ориентированное на геймеров, обладает передовой технологией объемного звучания, которая позволяет полностью погрузиться в игровой мир. Кроме того, система оснащена беспроводными задними сателлитами, которые обеспечивают еще более реалистичное звучание. Благодаря привлекательной подсветке, SteelSeries Arena 9 выглядит стильно и современно.


7. Лучшая звуковая панель - Creative Sound Blaster Katana SE

Звуковая панель Creative Sound Blaster Katana SE — это мощное устройство, которое отличается своей компактностью. Она ориентирована на геймеров и позволяет настроить звук в играх под свои предпочтения.



При выборе колонок для компьютера, стоит определиться с типом звука, который вам нужен: стерео, мощный бас или объемный звук. Базовая конфигурация акустических систем 2.0 состоит из двух колонок и занимает не много места на столе, если вы не выбираете громоздкие активные полочные колонки. Если вам нужен более мощный бас, то лучше выбрать систему 2.1 с отдельным сабвуфером.

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Если ваша цель — создать эффект присутствия звука, то вам, скорее всего, понадобится комплект акустики формата 5.1 (или выше). Однако стоит учесть, что такие системы обычно стоят дороже, и для их установки может потребоваться творческий подход к размещению колонок и прокладке проводов.

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Источник: tomshardware.com
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