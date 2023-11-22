Focus Entertainment поблагодарили 3 миллиона игроков A Plague Tale: Requiem за поддержку и сообщили, что работают с Asobo Studio над еще одним совместный проектом

Игра A Plague Tale: Requiem, являющаяся приключенческим боевиком с элементами стелса и хоррора, уже привлекла внимание более чем трех миллионов игроков. Этот впечатляющий результат достигнут всего за 13 месяцев после выхода игры, которая была выпущена в октябре 2022 года. Важно отметить, что речь идет не о количестве проданных копий, а о количестве игроков, которые присоединились к игре через подписку Microsoft Game Pass.

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A Plague Tale: Requiem была доступна по подписке в Game Pass с самого начала ее выпуска. Однако, точное количество проданных копий игры не было разглашено.

Focus Entertainment, издательство, которое занимается продвижением игры, планирует продолжить сотрудничество со студией Asobo, создавшей серию игр A Plague Tale. В настоящее время разработчики работают над новым проектом, который будет поддерживаться Focus Entertainment. Однако, детали этого проекта пока остаются неизвестными. Возможно, это будет третья часть серии A Plague Tale, так как концовка второй части намекает на продолжение истории.

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Эта информация представляет особый интерес для фанатов игры и поклонников серии A Plague Tale, которые с нетерпением ожидают новостей о будущих проектах и возможности продолжить знакомство с увлекательным миром игры.