Модификация с поддержкой NVIDIA DLSS 2 для Cities: Skylines 2 может увеличить производительность игры на 50%

Сегодня для поклонников игры Cities: Skylines 2 есть хорошие новости. Моддер с ником CaptainOfCoit выпустил модификацию, которая добавляет в игру поддержку технологии NVIDIA DLSS 2. Следует отметить, что данный мод все еще находится на ранней стадии разработки. Тем не менее, он уже способен улучшить производительность этого градостроительного симулятора.

реклама

По словам самого моддера, в настоящее время в моде присутствует множество графических артефактов из-за неполной реализации DLSS 2. Однако, CaptainOfCoit рассчитывает, что следующие версии мода будут работать гораздо лучше. Несмотря на это, использование мода уже может значительно улучшить производительность игры. Поэтому, если вы стремитесь к повышению производительности, можете опробовать эту модификацию.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Хотя моддер CaptainOfCoit не раскрыл информацию о том, какой графический процессор он использовал, он заявил, что мод позволил ему увеличить производительность игры на 53%. Учитывая, что Cities: Skylines 2 является игрой, которая сильно зависит от производительности графического процессора, можно уверенно сказать, что она значительно выиграет от поддержки DLSS 2. Пока разработчики Colossal Order официально не добавят поддержку этой технологии в игру Cities: Skylines 2, можно попробовать использовать этот мод.