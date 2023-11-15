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Cities: Skylines 2 получила мод с поддержкой NVIDIA DLSS 2
Модификация с поддержкой NVIDIA DLSS 2 для Cities: Skylines 2 может увеличить производительность игры на 50%

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Сегодня для поклонников игры Cities: Skylines 2 есть хорошие новости. Моддер с ником CaptainOfCoit выпустил модификацию, которая добавляет в игру поддержку технологии NVIDIA DLSS 2. Следует отметить, что данный мод все еще находится на ранней стадии разработки. Тем не менее, он уже способен улучшить производительность этого градостроительного симулятора.

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По словам самого моддера, в настоящее время в моде присутствует множество графических артефактов из-за неполной реализации DLSS 2. Однако, CaptainOfCoit рассчитывает, что следующие версии мода будут работать гораздо лучше. Несмотря на это, использование мода уже может значительно улучшить производительность игры. Поэтому, если вы стремитесь к повышению производительности, можете опробовать эту модификацию.

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Хотя моддер CaptainOfCoit не раскрыл информацию о том, какой графический процессор он использовал, он заявил, что мод позволил ему увеличить производительность игры на 53%. Учитывая, что Cities: Skylines 2 является игрой, которая сильно зависит от производительности графического процессора, можно уверенно сказать, что она значительно выиграет от поддержки DLSS 2. Пока разработчики Colossal Order официально не добавят поддержку этой технологии в игру Cities: Skylines 2, можно попробовать использовать этот мод.

#colossal order #dlss 2.0 #cities: skylines 2 #cities skylines 2 #dlss 2 #nvidia dlss 2.0 #cities skylines 2 dlss #cities skylines 2 моды
Источник: nexusmods.com
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