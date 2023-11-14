CORSAIR выпускает твердотельные накопители MP700 PRO емкостью 1 ТБ за 190 долларов и 2 ТБ за 325 долларов

Компания CORSAIR, один из лидеров в области производства компьютерных компонентов для геймеров и энтузиастов, объявила о выпуске нового твердотельного накопителя PCIe Gen 5 M.2 — MP700 PRO. Накопитель обладает высокой производительностью, достигая скорости последовательного чтения и записи до 12400 МБ/с и 11800 МБ/с соответственно, что позволяет ему работать на 75% быстрее, чем накопители PCIe 4.0. Производительность произвольного чтения и записи составляет до 1,5 миллиона операций чтения и 1,6 миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS), что значительно превосходит накопители PCIe Gen 4.

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Также, CORSAIR MP700 PRO совместим с материнскими платами PCIe 4.0 и имеет поддержку Microsoft DirectStorage. Накопитель оснащен стандартным форм-фактором M.2 2280, а для оптимальной производительности рекомендуется использовать дополнительное охлаждение. Кроме того, для более продвинутого охлаждения - представлена версия MP700 PRO Hydro X Series, которая включает предварительно установленный водоблок.

Версия MP700 PRO Hydro X Series совместима с фитингами 1/4 дюйма и соответствует строгим стандартам качества, установленным CORSAIR. Все накопители CORSAIR, включая MP700 PRO, поддерживаются бесплатным программным обеспечением CORSAIR SSD Toolbox, которое предоставляет удобные функции, такие как безопасное удаление данных и обновление встроенного ПО через рабочий стол. Накопитель также имеет пятилетнюю гарантию, что дает уверенность в его надежности и долговечности.

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В целом, MP700 PRO устанавливает новый стандарт производительности для M.2 накопителей, обеспечивая высокую скорость и надежность хранения данных.