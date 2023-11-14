Инсайдер Billbil-kun заявил, что Dune: Spice Wars появится в Xbox Game Pass в ноябре этого года, вместе с Persona 5 Tactica и Rollerdrome

Согласно информации, предоставленной небезызвестным инсайдером и датамайнером Billbil-kun, игра Dune: Spice Wars станет доступна для подписчиков Xbox Game Pass уже в ноябре текущего года. Игра Dune: Spice Wars уже доступна в Game Pass для PC, но пока еще не была официально анонсирована версия игры для консолей.

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Сообщение, опубликованное Billbil-kun на Dealabs, также указывает, что в конце этого месяца подписчики Game Pass смогут насладиться выходом на Xbox трех игр: Persona 5 Tactica, Rollerdrome и Dune: Spice Wars.

Как можно понять из названия игры, ее события разворачиваются во вселенной Дюны, основанной на научно-фантастическим романе 1965 года Фрэнка Герберта "Дюна" и представляют собой 4X-стратегию в реальном времени. Разработкой игры занимались Shiro Games, а издателем стала компания Funcom.

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Dune: Spice Wars была впервые выпущена в раннем доступе в апреле 2022 года, а полная версия игры вышла в сентябре 2023 года. В целом, игра получила много положительных отзывов от игроков и интернет изданий. Кроме того, игра вошла в список 20 самых продаваемых игр в Steam в сентябре 2023 года.