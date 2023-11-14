Количество онлайн-игроков Starfield в Steam приближается к уровню The Elder Scrolls V: Skyrim

С момента выпуска игры Starfield от компании Bethesda, количество игроков в ее онлайн-версии на платформе Steam постоянно снижается. К середине ноября онлайн упал до 20-40 тысяч человек, что примерно соответствует количеству игроков в предыдущем хите компании - The Elder Scrolls V: Skyrim, выпущенном в 2011 году.

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В качестве примера, вечером 13 ноября онлайн-игроков в Starfield в Steam не превышал 26 тысяч человек, в то время как в Skyrim играли около 24 тысяч человек.

Количество игроков онлайн в Starfield

В перспективе количество игроков Starfield в Steam, скорее всего, будет продолжать сокращаться, так как разработчики не планируют выпускать обновления контента, которые могли бы возродить интерес к игре. Возможно, что в какой-то момент онлайн в Starfield станет даже ниже, чем в Skyrim.

Количество игроков онлайн в Skyrim

Однако, когда Starfield получит поддержку модификаций, это может изменить ситуацию, так же как это произошло с TES V: Skyrim. Официальная поддержка модификаций должна появится в Starfield только в 2024 году.

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Фанаты-моддеры ожидают официальных инструментов моддинга, которые позволят им создавать более сложные моды для Starfield. Однако, разработчики пока не раскрыли конкретные возможности этого инструментария.