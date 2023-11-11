Портал Tom’s Hardware протестировал и опубликовал список десяти лучших, по мнению редакции, компьютерных корпусов в текущем году.

Недавно, на ресурсе Tom’s Hardware провели тестирование большого количества корпусов для ПК, доступных для покупки в 2023 году и назвали 10 лучших из них.

1. Самый красивый корпус для ПК - Fractal Design North

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Корпус Fractal Design North имеет уникальную переднюю панель из дерева и спроектирован для оптимизации воздушного потока. Этот корпус впечатляет не только своим внешним видом, но и своей производительностью, что вызывает восторг у фанатов.





2. Лучший бюджетный игровой корпус ATX - Phanteks Eclipse G360A

Корпус Phanteks Eclipse G360A выделяется среди других корпусов формата ATX благодаря своему отличному воздушному потоку и наличию трех вентиляторов aRGB PWM, обеспечивающих эффективное охлаждение.





3. Лучшая альтернатива бюджетному игровому корпусу ATX - Lian Li Lancool 216

Корпус Lancool 216 сочетает в себе некоторые характеристики Lancool III и O11D Evo, а также имеет отличные возможности кабель-менеджмента, что делает его превосходным выбором.





4. Лучший игровой корпус ATX премиум-класса с RGB - Corsair Obsidian Series 4000X RGB

Corsair Obsidian Series 4000X RGB представляет собой идеальное сочетание красивого минималистичного дизайна и полного набора необходимых функций для большинства сборок ATX.





5. Лучший массовый корпус, ориентированный на воздушный поток - NZXT H7 Flow

NZXT H7 Flow - это обновленная классика, специально разработанная для эффективного охлаждения компонентов и обеспечения их бесшумной работы даже при высокой нагрузке.





6. Лучший корпус ATX с ориентацией на производительность - be quiet! Shadow Base 800 FX

be quiet! Shadow Base 800 FX продемонстрировал невероятные показатели охлаждения и акустического комфорта. Это идеальный выбор для тех, кто стремится к бесшумной работе и при этом не желает отказываться от некоторого количества RGB-подсветки.





7. Лучший компактный корпус ATX - Lian Li PC-O11 Air Mini

Корпус Lian Li PC-O11 Air Mini представляет собой небольшой и компактный корпус формата ATX, имеет сетчатую переднюю панель и три тихих производительных вентилятора для обеспечения наилучшего воздушного потока. Его необычная компоновка прекрасно подходит для новичков в сборке компьютеров.





8. Лучший Mini-ITX корпус с интересным дизайном - Fractal Design Terra

Fractal Design Terra с эффектной передней панелью с деревянными элементами и благодаря своему компактному дизайну, будет отлично смотреться на вашем столе. Важно помнить, что для установки мощной видеокарты вам потребуется процессорный кулер небольшого форм-фактора.





9. Лучший высококачественный корпус XL или EATX - Cooler Master HAF 700 Evo

Стильный корпус Cooler Master HAF 700 Evo отличается не только поразительным внешним видом, но и высокой производительностью. Он оснащен эффектной стеклянной решеткой с RGB-подсветкой и ЖК-экраном. Однако его цена довольно высока, и не все функции можно назвать преимуществами.





10. Лучший корпус для высокопроизводительных ПК и рабочих станций - Fractal Design Meshify 2

Fractal Design Meshify 2 - это современный просторный корпус, который обеспечивает все необходимое для создания высококлассной рабочей станции. Кроме того, Meshify 2 обладает превосходной производительностью охлаждения, что гарантирует долгую и надежную работу вашей системы.





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В целом, выбор корпуса для вашей сборки является важным шагом, который определяет не только внешний вид вашего компьютера, но и его функциональность. Корпус должен быть достаточного размера, чтобы вместить все необходимые вам компоненты. Кроме того, корпус должен иметь хорошую систему вентиляции, чтобы обеспечить эффективное охлаждение вашей системы во время интенсивной нагрузки.