Поклонники серии в восторге от работы по дубляжу Alan Wake 2, проделанной студией GamesVoice

Студия GamesVoice опубликовала финальный трейлер игры Alan Wake 2 с неофициальным русским дубляжом. На данный момент студия собирает средства на полную локализацию игры, которую они оценили в 972 тысячи рублей.

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Для работы над проектом были привлечены актеры, уже знакомые игрокам по работам над озвучкой таких игр, как Control и первая часть Alan Wake. Сергей Пономарев, который уже озвучивал персонажа в оригинальной игре, снова взял на себя голос Алана Уэйка в сиквеле.

Поклонники серии в полном восторге от проделанной работы. В комментариях они отмечают, что компания GamesVoice совершенно точно подобрала голоса и выполнила великолепную работу.

Сбор средств на русскую локализацию Alan Wake 2 начался 29 октября. За две недели студии GamesVoice удалось набрать уже треть от необходимой суммы, в размере 355 тысяч рублей. В студии надеются, что если до конца 2023 года будет собрана вся сумма, то русский дубляж Alan Wake 2 может быть выпущен до конца 2024 года. Как и всегда, русская локализация игры будет распространяться бесплатно и будет доступна для скачивания на официальном сайте студии GamesVoice.

Стоит отметить, что релиз русского дубляжа запланирован только для PC-версии игры. По словам представителей студии, у них нет возможности легально добавить озвучку на консолях Xbox и PlayStation, т.к. они не поддерживают установку модификаций.

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