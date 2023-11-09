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Assassin's Creed Red получит новые игровые механики, вдохновленные играми от FromSoftware
Новая часть популярной серии игр Assassin's Creed, возможно позаимствует некоторые игровые механики от Elden Ring и Sekiro: Shadows Die Twice

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Согласно последнему онлайн-отчету, игра Assassin's Creed Red, следующая часть популярной серии Ubisoft, будет включать элементы из нескольких игр компании FromSoftware.

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Видео, опубликованное j0nathan, который ранее являлся достаточно надежным источником информации по франшизе Assassin's Creed, сообщает, что карта в  новой игре будет большего, чем в AC Valhalla, но меньшую, чем в игре AC Odyssey. На этой карте будет меньше маркеров и указаний, как в игре Elden Ring. Это будет значительным отличием от предыдущих игр серии, в которых каждая мелочь всегда была отмечена на внутриигровых картах.

Меньшее количество указателей в стиле Elden Ring — не единственная механика Assassin's Creed Red, вдохновленная играми компании FromSoftware. По словам источника, в игре будут присутствовать некоторые элементы игровых механик из Sekiro: Shadows Die Twice. В отличие от предыдущих частей серии, где враги были не особенно агрессивными, в следующей части серии Assassin's Creed ожидаются более сложные и интенсивные схватки.

Главные персонажи Assassin's Creed Red, будут использовать различные способности, чтобы скрываться и сражаться с врагами, а также смогут использовать кунаи, сюрикены, дымовые шашки и колокольчики. Оба смогут использовать крюк, чтобы передвигаться и прятаться в траве, лежа ничком. Среди новых игровых механик будет шпионская система, позволяющая игрокам завербовать вражеских шпионов, если они решат пощадить их.

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#ubisoft #elden ring #assasins creed #sekiro: shadows die twice #assassin&#x27;s creed red #assassin&#x27;s creed codename red
Источник: youtube.com
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