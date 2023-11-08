Согласно новому отчету Bloomberg, долгожданная премьера Grand Theft Auto 6 может состоятся уже совсем скоро, однако, Rockstar пока не комментирует этот отчет.

Согласно последней информации от Джейсона Шрайера из Bloomberg, анонс игры запланирован на эту неделю. Предполагается, что трейлер Grand Theft Auto 6 будет выпущен в декабре в честь 25-летия Rockstar.

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Слухи о предстоящем анонсе Grand Theft Auto 6 ходят уже довольно давно. В 2022 году были утечки, в которых были показаны ранние кадры геймплея GTA 6, с первой в истории игры женщиной в роли главной героини. Кроме того, предполагается, что в игре будет как минимум два главных персонажа: мужчина и женщина. Также ожидается, что действия игры Grand Theft Auto 6 будут происходить в новой версии Vice City, основанной на Майами.

Однако, компания Rockstar пока никак не комментирует данный отчет.

Стоит отметить, что недавно компания Take-Two Interactive намекала на запуск Grand Theft Auto 6 в 2024 году, говоря о предполагаемых потоках доходов.

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"Мы все еще верим, что в 2025 финансовом году наше предприятие будет переживать важный прорыв, который, по нашим прогнозам, приведет к установлению новых рекордов в операционной деятельности", - заявил генеральный директор и председатель Take-Two Штраус Зельник на конференции.