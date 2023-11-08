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Согласно последней информации от Джейсона Шрайера из Bloomberg, анонс игры запланирован на эту неделю. Предполагается, что трейлер Grand Theft Auto 6 будет выпущен в декабре в честь 25-летия Rockstar.
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Слухи о предстоящем анонсе Grand Theft Auto 6 ходят уже довольно давно. В 2022 году были утечки, в которых были показаны ранние кадры геймплея GTA 6, с первой в истории игры женщиной в роли главной героини. Кроме того, предполагается, что в игре будет как минимум два главных персонажа: мужчина и женщина. Также ожидается, что действия игры Grand Theft Auto 6 будут происходить в новой версии Vice City, основанной на Майами.
Однако, компания Rockstar пока никак не комментирует данный отчет.
Стоит отметить, что недавно компания Take-Two Interactive намекала на запуск Grand Theft Auto 6 в 2024 году, говоря о предполагаемых потоках доходов.
"Мы все еще верим, что в 2025 финансовом году наше предприятие будет переживать важный прорыв, который, по нашим прогнозам, приведет к установлению новых рекордов в операционной деятельности", - заявил генеральный директор и председатель Take-Two Штраус Зельник на конференции.