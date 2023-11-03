Игра будет предлагать больше контента и качества, а бюджет RE9 будет самым большим в истории серии Resident Evil.

Франшиза Resident Evil является одной из самых успешных и прибыльных серий от Capcom. Уже было продано более 150 миллионов копий, а также было создано несколько фильмов и сериалов. Последняя игра в серии, Resident Evil Village, получила огромный успех, что подтверждает ожидания фанатов относительно следующей игры.

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Resident Evil 9 будет иметь самый большой бюджет среди всех игр серии. Согласно информации от инсайдера Dusk Golem, игра находится в разработке с 2018 года и ее релиз запланирован на 2025 год. Игра будет разрабатываться в течение 7 лет, что говорит о тщательной работе над ней.

Resident Evil 9 обещает предложить больше контента, качества и ужаса, чем предыдущие игры. Она будет представлять собой заключительную главу в истории серии и, возможно, откроет новые сюжетные линии и персонажей. Игра будет использовать инновационные технологии и подход к игре, чтобы предложить уникальный опыт игрокам.

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Хотя Resident Evil 9 имеет самый большой бюджет среди всех игр серии, некоторые фанаты высказывают опасения относительно продолжительности разработки и возможных задержек в выпуске. Однако, учитывая тщательную работу и внимание к деталям, которые Capcom вкладывает в свои игры, можно предположить, что игра будет достойной и оправдает ожидания фанатов.