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Bethesda добавит в Starfield поддержку DLSS 3
DLSS 3 будет добавлена в Starfield уже к середине ноября, а позже игра получит поддержку FSR 3

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Bethesda планирует добавить поддержку технологии апскейлинга DLSS от Nvidia в свою новую игру Starfield. Чтобы убедиться, что все работает должным образом, компания проведет масштабное бета-тестирование с участием игрового сообщества. Бета-тестирование обновления игры пройдет в Steam. Следующее обновление игры будет поддерживать DLSS с генерацией кадров (что будет означать поддержку DLSS 3, если не 3.5), а также элементы управления отображением и HDR на поддерживаемых системах.

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Отсутствие поддержки DLSS в Starfield стало проблемой еще до его выхода. Компания AMD заявила, что Bethesda получит полную поддержку, если разработчики решат внедрить технологию Nvidia. Когда игра стала доступна, моддеры быстро добавили неофициальную поддержку DLSS, показав, как она может улучшить производительность игровых ПК с видеокартами Nvidia. 

Помимо добавления поддержки DLSS, предстоящее обновление принесет ряд других улучшений. Ранее Bethesda обещала добавить поддержку UltraWide мониторов с соотношением сторон 32:9 и настройки угла обзора. Также, компания обещает добавить поддержку FSR 3 в будущих обновлениях. Отметим, что на данный момент игра поддерживает технологию AMD FidelityFX Super Разрешение 2 (FSR 2).

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Бета-тестирование обновления Starfield начнется на следующей неделе. Участие в нем смогут принять пользователи, которые приобрели игру в Steam. Для этого нужно выбрать игру в вашей библиотеке, нажать правой кнопкой мыши на ее название, выбрать "Свойства". В открывшемся меню должен быть раздел "Бета-версии" с выпадающим списком, где нужно выбрать опцию участия в бета-тестировании.

#starfield #bethesda #dlss 3 #fsr 3 #fsr 3.0
Источник: theverge.com
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