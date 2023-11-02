Похоже, что Assassin's Creed готовится сделать резкий поворот в своей современной истории.

Как известно, студии Ubisoft в настоящее время заняты работой над несколькими новыми проектами серии Assassin's Creed. Один из них — игра под кодовым названием "Red", которая перенесет нас в феодальную Японию.

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Однако, последние новости свидетельствуют и о том, что авторы серии "Assassin's Creed" могут изменить дизайн историй, происходящих в наше время. Недавно было обнаружено упоминание "Великого сдвига" в игре Assassin's Creed: Mirage, который, похоже, относится к будущим событиям.

Один из операторов анимуса в ролике говорит о "Великом сдвиге" в 21 веке и называет его "древней историей". Также было обнаружено, что последовательность, связанная с "Великим сдвигом", находится в коде "Mirage" под названием "AC Neo Tease". Некоторые источники утверждают, что "Neo" — это внутреннее рабочее название для игры "Assassin's Creed: Witch", что может указывать на то, что современные события "Hexe" происходят в далеком будущем.

Как сообщает Insider Gaming, эта концепция также применяется в игре Assassin's Creed: Red. По словам анонимных источников, знакомых с ситуацией, большая часть современной истории в этой игре будет происходить в последнем десятилетии 21-го века (2090-2099). Это означает, что дни, когда в год выпуска игры происходили путешествия в современность, вероятно, прошли.

"Хотя нам не удалось проверить подлинность звука Hexe, мы узнали, что значительная часть современной истории Assassin's Creed: Red будет происходить в последнее десятилетие 21-го века (2090-2099), — говорится в статье. — Таким образом, Abstergo Industries предоставит игрокам совершенно новый состав персонажей".

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Слухами также распространяется информация о том, что официальный анонс игры Assassin's Creed: Red состоится в начале 2024 года. Однако пока нет официального подтверждения.