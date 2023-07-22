Хоть это теоретически невозможно, опыты доказывают обратное.

Научные сотрудники Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США (Johns Hopkins University) провели исследование, изучающее, как головной мозг человека воспринимает тишину. При этом тишина воспринималась учеными как отсутствие звуковых волн в воспринимаемом человеком пространстве. Результат удивил – оказалось, что и в таком случае человек может слышать. Исследователи опубликовали видео, объясняющее феномен.

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Определенное время восприятие тишины и возможность ее услышать оставалось лишь явлением философским, однако и само определение явления было несколько иным. Сейчас наукой тишина понимается как отсутствие акустических волн и колебаний в воздухе. Таким образом, считалось, что человек не может услышать отсутствие чего-либо и слуховая система организма не воспринимает тишину, оставаясь в состоянии покоя и бездействуя.





Однако привычные для научного сообщества установки пошатнулись – эксперименты, проведенные американскими учеными, показали, что человеческий мозг работает даже в том случае, если никаких звуков вокруг нет. В эксперименте принимало участие 1000 человек. Реакция системы слуха человека была таковой, что мозг пытался найти звуковые колебания и проанализировать данные. Соответственно, мозг «слышит» все, даже тишину.



