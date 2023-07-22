Внутри конфеты из сахарозаменителя расположена спираль для сбора слюны

Мазки со слизистой – распространенный вид взятия данных для анализа при тестировании человека на наличие какого-либо заболевания или отклонения. Времена пандемии коронавируса сильно продвинули медицинские технологии и позволили ученым усовершенствовать технику сбора мазков – уже как несколько десятилетий медработники пользуются ватными палочками. CandyCollect, новая разработка специалистов из университета Вашингтона, поможет сделать этот процесс приятнее и вкуснее.

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Чтобы не делать мазок, многие отправляются на процесс сбора слюны, где нужно получить около 2-3 мл жидкости из ротовой полости. Процедура не самая приятная и не такая быстрая, как могла бы быть. CandyCollect, предлагаемая альтернатива, это леденец из сахарозаменителя. Внутри леденца находится спираль, которая собирает необходимое количество слюны без особых усилий и давления на человека. Спираль обработана химическими веществами, которые не пропускают бактерии.

Для сбора анализов пациент должен лишь полакомиться леденцом, а затем упаковать его в специальный пакет и предоставить медикам. Эксперименты показали, что точность сбора слюны высока и эффективна. Новый метод не хуже привычных для нас ватных палочек. Кроме того, леденцы могут храниться до одного года.



