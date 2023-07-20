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Боррель призвал страны Евросоюза покупать продовольствие Украины
Нужно активнее вывозить, пока не пропало.

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Жозеп Боррель снова высказал весьма интересное предложение странам Европейского союза. Предложение заключается в том, что странам Евросоюза лучше бы закупить и вывезти побольше продовольствия с территории Украины непосредственно в Европу. Это высказывание появилось почти сразу после заявления России о выходе из «зерновой сделки».

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Стоит отметить, что именно корабли в рамках «зерновой сделки» вывезли больше всего продуктов из «незалежной» за все время функционирования договора. В настоящий момент Россия четко дала понять, что зона стала слишком опасной для мирного судоходства и если кто-то попытается пройти в порты Одессы или Николаева, то это будет равнозначно объявлению войны. Это заявление Москвы прозвучало весьма громко и вызвало много последствий.

Боррель же, как рупор «ястребов» хочет помочь киевскому режиму и главное Европе. Киев получит свежие финансовые вливания, а европейцы – дешёвое продовольствие. Также напомним, что Жозеп весьма активно призывает к эскалации конфликта на Украине. Особенно часто в его речах проскальзывает призыв усилить давление на русских военных в «незалежной». Однако при этом он противник прямого ввода войск туда, так как прекрасно осознает все последствия прямого конфликта с Россией.

Возможно заявление еврокомиссара по иностранным делам Борреля уже запоздало. Россия уже ввела свой ультиматум и отступать от него не собирается. Более того, по одесским портам и местам хранения военной и мирной продукции уже был нанесен удар. Киев снова завел свою шарманку про салюты над городом, но кадры горящих складов уже облетели весь интернет.

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#россия #украина #сво #всу #евросоюз #боррель
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