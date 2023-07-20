Потому что чем больше фильмов производится одновременно - тем ниже качество каждого из них.

Из недавнего интервью, которое руководитель Disney Боб Айгер дал каналу CNBC, стало известно о планах корпорации сократить размер инвестиций в свои медиа франшизы «Кинематографическая вселенная Marvel» и «Звездные войны».

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По его словам, большое количество контента, выпускаемое компанией Disney в рамках этих проектов, оказало плохое влияние на их качество. А акцент, сделанный на развитие сервиса потокового вещания Disney+, не принес ожидаемых результатов. Ставка, сделанная на производство огромного количества, пусть и оригинального материала, не сработала.

В числе неудачных запусков, по мнению Боба Айгера, проекты запущенные студией Pixar.

Также, руководитель Disney отметил, что медиа франшиза «Кинематографическая вселенная Marvel» до её покупки Disney не имела веса в медиа бизнесе. Однако, большое производство фильмов и сериалов имело и негативный эффект - привело к отсутствию фокуса при производстве контента.

Новая стратегия развития компании на ближайшие годы - сокращение расходов с целью нивелировать неудачные запуски блокбастеров и телевизионных проектов, а также фокусировка на отдельных от франшиз перспективных проектах. В планах компании уменьшение как количества выпускаемого контента, так и затрат на его производство.

Между тем, общая стоимость, за которую компания Disney в 2009 и 2012 годах купила Marvel и студию Lucasfilm с правами на «Звездные войны», составила $8 миллиардов.