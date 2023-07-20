Очередное обновление приводит к замедлению ПКи с боям связи.

Как показали жалобы пользователей, обновление KB5028185 для операционной системы Windows 11 22H2 снижает производительность ПК, вызывает сбои в работе сетевых функций и приводит к проблемам со входом.

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После установки данного патча пользователи сообщают о значительном увеличении времени загрузки системы и запуска приложений, а также о замедлении работы игр и другого программного обеспечения.

Кроме того, обновление может приводить к сбоям в работе сетевых модулей и невозможности подключения к интернету. У некоторых пользователей даже отсутствует возможность войти в операционную систему, так как при вводе пароля ничего не происходит.

Чтобы решить эти проблемы, многие пользователи вынуждены откатывать обновление KB5028185 или вообще переустанавливать Windows 11. В некоторых случаях дополнительно требуется удалить патч KB5028851 для восстановления работы сетевых подключений и отказаться от обновления.

Недовольство пользователей вызывает то, что Microsoft принуждает ставить проблемные обновления, в то время как подобные сбои редко возникали при использовании более старых версий Windows.

В связи с этим пользователи рекомендуют воздержаться от установки обновления KB5028185 до тех пор, пока Microsoft не исправит выявленные ошибки. Временным решением остается откат данного патча.