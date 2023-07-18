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С момента начала знаменитого украинского контрнаступления прошло уже более одного месяца и успехи ВСУ выливаются в условном захвате почти 200 квадратных километров. Разумеется, эта территория равномерно с небольшими отклонениями распределена по части линии боевого соприкосновения с русской армией. Сообщается, что в этот раз ВСУ предприняли попытку прорвать нашу оборону в Донецком и Красно- Лиманском направлениях, но у них ничего не получилось.
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Согласно официальным заявлениям из Минобороны РФ украинцы предприняли около десятка попыток прорвать оборону и выйти в наш оперативный тыл. Но благодаря отваге и выучке наших солдат и офицеров им этого не удалось и атакующие понесли большие потери в живой силе и боевой технике. В частности, на Донецком направлении сообщают почти о трех сотнях «200-х» с той стороны, уничтожении нескольких артиллерийских установок и ББМ-ок. И все это за последние сутки.
Обстановка на Красно-Лиманском направлении куда более спокойная, но и там противник предпринял несколько атак. В частности, МО выдает информацию про уничтожение пары диверсионно-разведывательных групп, 2-х подбитых бронированных машин и потере ВСУ артиллерийских орудий.
На прошлый день это наиболее активный участки ЛБС. Другие направления не подверглись серьёзным атакам со стороны киевских военных. Там день прошел относительно спокойно и только сообщают о работе нашей авиации и оперативно-тактических комплексов.