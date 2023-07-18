Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Путь в Крым через ДНР станет круглосуточным и более комфортным
Об этом рассказал ВРИО ДНР Пушилин

реклама

Из-за сложившейся ситуации вокруг атаки на Крымский мост появилась новость про круглосуточный сухопутный маршрут через территорию ДНР. Раньше проехать по этому маршруту можно было только в весьма ограниченных временных коридорах между комендантскими часами. Круглосуточный доступ несомненно упростит поездки на Крымский полуостров, особенно в таких сложных ситуациях, которые возникают с мостом.

реклама

Кроме того, Пушили сообщил про изменения в регламенте проверок при пересечении административных границ. Такое послабление необходимо для более быстрого обслуживания и пропуска усиливающегося траффика, проходящего по ДНР в обоих направлениях. Еще есть информация про увеличение запасов топлива на местных АЗС и развертывание более серьезной инфраструктуры вдоль дорог следования.

Интересно и то, что всем въезжающим будут приходить СМС-сообщения со ссылкой на специальный сайт. На нем граждане смогут получить подробную информацию о товарах и услугах, предоставляемых государственными и частными организациями.

В общем Пушилин сообщает о том, что власти ДНР готовы к усилению трафика.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Скорее всего, для безопасности проезжающего автотранспорта будут введены дополнительные меры. Все-таки не стоит забывать про то, что дорога будет проходить буквально в сотне километров от линии боевого соприкосновения. Усиление выльется в увеличение количества патрулей и возможно перевода туда дополнительных систем ПВО.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#днр #пушилин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МО России заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен» в ДНР
Под Соледаром с помощью БПЛА уничтожены две разведгруппы ВСУ
Украинские формирования ударили по больнице и жилым районам ДНР
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
133
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
4
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
13
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
7
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
35
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
9
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
73
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
40
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
29
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
4
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
3
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
14

Сейчас обсуждают

Vladlen 381
11:10
Да не было никакого крейсера Москвы, это фейки всё.
Android 14 будет предупреждать о попытке сторонних обновлений предустановленных программ Google
Артём Николаев
11:09
Недооценивать противника смертельно опасно. Крейсер Москва утоп видимо потому что кизяками закидали?
Android 14 будет предупреждать о попытке сторонних обновлений предустановленных программ Google
X-Hunter777
11:08
Больше дело не в железе и системе, а в руках пользователей
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
Артём Николаев
11:07
А говорили американцы тупые, когда ракетой за миллион долларов стреляли по бедуинам. Можно было бы отдать половину цены местным и сказать чтоб сами всё разломали и разошлись - с удовольствием бы выпол...
Android 14 будет предупреждать о попытке сторонних обновлений предустановленных программ Google
Vladlen 381
11:06
Ты откуда там лодки резиновые, Я думаю вот такое там что-то наподобие было
Android 14 будет предупреждать о попытке сторонних обновлений предустановленных программ Google
Kostik_I
11:05
Mydarator - "Выпуск деталей ... увеличили на порядки" менеджер ЦНИИАГ - "модули ... выпускаются в количестве превышающим в несколько раз"
Выпуск деталей для ОТРК "Искандер" увеличили на порядки
Gorac
11:03
При плохом раскладе, конечно, в результате очередного мятежа вполне может прийти кто-то вроде Пригожина или каких-то фанатиков. Как это было, например, в Иране после падения режима Пехлеви. Но теперь ...
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
Alex-IT
11:03
Ее сами украинцы и уничтожили, своей бездумной политикой.
Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
Mur
11:02
Это фотошоп. На самом деле на фото сначала была резиновая лодка.
Android 14 будет предупреждать о попытке сторонних обновлений предустановленных программ Google
Пузо
11:02
Хотеть...
AMD Ryzen Z1 Extreme на лимите 15 Вт обошёл 95-ваттный Intel Core i9-9900K в Cinebench R23
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем