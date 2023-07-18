Об этом рассказал ВРИО ДНР Пушилин

Из-за сложившейся ситуации вокруг атаки на Крымский мост появилась новость про круглосуточный сухопутный маршрут через территорию ДНР. Раньше проехать по этому маршруту можно было только в весьма ограниченных временных коридорах между комендантскими часами. Круглосуточный доступ несомненно упростит поездки на Крымский полуостров, особенно в таких сложных ситуациях, которые возникают с мостом.

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Кроме того, Пушили сообщил про изменения в регламенте проверок при пересечении административных границ. Такое послабление необходимо для более быстрого обслуживания и пропуска усиливающегося траффика, проходящего по ДНР в обоих направлениях. Еще есть информация про увеличение запасов топлива на местных АЗС и развертывание более серьезной инфраструктуры вдоль дорог следования.

Интересно и то, что всем въезжающим будут приходить СМС-сообщения со ссылкой на специальный сайт. На нем граждане смогут получить подробную информацию о товарах и услугах, предоставляемых государственными и частными организациями.

В общем Пушилин сообщает о том, что власти ДНР готовы к усилению трафика.

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Скорее всего, для безопасности проезжающего автотранспорта будут введены дополнительные меры. Все-таки не стоит забывать про то, что дорога будет проходить буквально в сотне километров от линии боевого соприкосновения. Усиление выльется в увеличение количества патрулей и возможно перевода туда дополнительных систем ПВО.