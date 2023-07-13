Майкл Бэй буквально запер сценаристов в отеле, чтобы они закончили сценарий.

Будучи прямым продолжением новаторской и грандиозной франшизы 2007 года «Трансформеры», «Месть падших» должна была быть лучше первого фильма на каждом этапе. Недавно вскрылись новые подробности производства.

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Написание сценария для «Мести падших» было «немного сложным». Из-за забастовки Гильдии писателей Америки в 2007–2008 годах сценарий не удалось закончить в срок. Согласно FirstShowing.net, сценаристы Бэя работали над фильмом всего около двух недель до начала забастовки.

По словам соавтора сценария Алекса Курцмана, режиссер подготовил картину, используя «наброски», созданные за те самые две недели. Бэй отчаянно придерживался дедлайна 26 июня 2009 г., и настаивал на том, что нужно сделать все возможное, чтобы уложиться в срок.

Забастовка писателей завершилась только 12 февраля 2008 года. В этот момент Бэй принял решение буквально запереть всех трех авторов сценария в гостиничных номерах, пока «сценарий» не будет удовлетворительно обработан.

В короткометражке «За кадром» фильма можно увидеть, как Алекс Курцман, Роберто Орчи и Эрен Крюгер писали сюжет картины. Три автора безостановочно работали над сценарием, часто молча, а иногда делились своими результатами друг с другом. В любой момент режиссёр мог зайти для того, что Орси назвал «внезапной инспекцией».

Результатом этих усилий стал сильно раскритикованный фильм со сценарием, в котором сочетались худшие наклонности Курцмана, Орси и Бэя в комплекте со сверхъестественными воскрешениями и бесконечным потоком Макгаффинов, таких, как «Солнечный комбайн».

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Но, по крайней мере, фильм вышел, как и требовалось, в срок - в июне 2009 года.