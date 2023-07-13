Это будет крупный павильон для киносъемок .

Москва считается крупнейшим центром российской киноиндустрии, в котором снимается около 90% отечественных сериалов и фильмов. Многие специалисты делают акцент на недостаточности качественной инфраструктуры, включающей студии и оборудования для организации съемочного процесса. При этом среди имеющихся объектов отмечается сильный дефицит высокотехнологичных павильонов, использующих инновационные кинотехнологии.

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Креативный кластер будет состоять из 3-х современных площадок «завтрашнего дня». На территории кинопарка «Москино» (Красная Пахра) будут проводиться съемки в естественных условиях под открытым небом. Будет возрождена киностудия им. Горького, а МЕТМАШ (Рязанский проспект) превратится в площадку производства кино полного цикла.

В марте текущего года Правительство столицы приступило к реорганизационным мероприятиям на ВНИИМЕТМАШ, площадь которого составляет более 24 га. Сергей Собянин при проведении осмотра будущего объекта, отметил что московская киноиндустрия сможет двигаться вперед и оставаться конкурентной только при одном условии. В индустрии производства кинокартин необходимо добиваться создания технологических возможностей высочайшего уровня. После завершения работ появятся студии, мультимедийный центр и иные объекты инфраструктуры.

Площадка ВНИИМЕТМАШ выступит в роли ядра кластера, а до осени должны быть реорганизовано 10 корпусов. Запланировано открытие Центра материалов и дизайна, Киношколы, Музея кино и Дома костюма. Она превратится в место для сбора лидеров сферы кинопроизводства и видеоконтента, а также позволит обеспечить интеграцию отечественных и зарубежных технологий.

К осени следующего года планируется реконструировать еще 4 корпуса, а в течение двух лет должны быть завершены работы по обустройству 6 кинопавильонов. Проект также включает строительство большого бассейна для проведения подводных съемок. Кластер будет открытым для посещения, поэтому желающие смогут записаться на экскурсии.

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