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Совсем недавно один из военных корреспондентов ВГТРК Александр Сладков заявил, что необходимо отрезать Украину от Польши, для успешного завершения «переформатирования» страны в нейтральную. Об этом журналист высказался в рамках своего «Телеграмм» канала и даже привел цитату Суворова про «русский сапог на польской границе». В общем-то сама по себе мысль здравая и, что ни говори, очевидная. Настолько очевидная, что остается только удивляться почему никто ее до этого не высказывал.
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Перекрыв украинско-польскую границу, Россия отрежет поставки военной техники, расходников и прочего, что поступает с Запада. Останутся только ручейки через Венгрию и Молдавию. Это значительно снизит военный потенциал «незалежной». Но вот возникает один интересный нюанс. А как именно это нужно сделать? Как можно перекрыть такой большой участок и главное откуда на это взять войска. Особенно в рамках непрекращающегося украинского «контрнаступа».
Возможно, таким незамысловатым образом военкор намекает на то, что будет нанесен некий удар со стороны Беларуси. Не зря же туда свалил Пригожин и большая часть его ЧВК. Вот только в рамках текущей ситуации это выглядит довольно утопично, и скорее всего украинско-польская граница окажется перекрыта только в случае выхода к этой самой черте русских вооруженных сил. И даже приведенные Сладковым примеры не совсем коррелируют с текущей операцией, так как не являются аналогами.