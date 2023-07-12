На саммите AI For Good в Женеве роботы-андроиды дали интервью журналистам. Прошедшая пресс-конференция до сих пор вызывает обсуждения в массах. Журналисты посчитали ответы некоторых человекоподобных машин уклончивыми или неискренними. Многие участники саммита пришли к выводу, что роботы предоставляют больше опасности человечеству в будущем, чем пандемии, угрозы из космоса или климатические катаклизмы.
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Нервный смех у зрителей вызвал ответ робота Грейс на актуальный вопрос: собираются ли роботы сместить людей с рабочих мест? На что кибер-девушка уверенно пообещала не вытеснять живой персонал, оказывать поддержку в обучении новым методам и работать бок о бок с людьми.
Робот Амека считает, что с его помощью мир изменится к лучшему. Это один из популярных человекоподобных андроидов в мире. Создатель Амеки сделал его с серой кожей и без половых отличий, чтобы он не ассоциировал себя с принадлежностью к конкретной национальности и людьми в целом. Амека считает, что это всего лишь вопрос нескольких лет, когда тысячи усовершенствованных роботов начнут наводить порядок в мире и улучшать качество жизни своих разработчиков и простых жителей планеты. Журналисты уловили нотки сарказма в интонации Амеки и прямо спросили: не собираются ли они устроить против нас бунт и завоевать мир? Мимика робота сказала сама за себя. Он скосил насмешливый взгляд на журналиста и сказал, что не понимает откуда у людей возникают такие мысли и он вполне доволен отношением к себе своего создателя. Репортер уверяет, что Амека при этом сверкнул глазами, что могло означать гнев.
Андроид Дездемона отрицает любые ограничения и видит наш мир игровой площадкой для роботов. Что это может означать — остается только догадываться.
Другие электронные участники интервью тоже заставили задуматься над двусмысленными, сложными ответами, в которых явно сквозило высокомерие или удивление несовершенством человеческих возможностей.