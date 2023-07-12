Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
В Женеве прошла конференция человекоподобных роботов, у некоторых взяли интервью
Роботы пообещали не отбирать рабочие места... пока...
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

На саммите AI For Good в Женеве роботы-андроиды дали интервью журналистам. Прошедшая пресс-конференция до сих пор вызывает обсуждения в массах. Журналисты посчитали ответы некоторых человекоподобных машин уклончивыми или неискренними. Многие участники саммита пришли к выводу, что роботы предоставляют больше опасности человечеству в будущем, чем пандемии, угрозы из космоса или климатические катаклизмы.

реклама

Нервный смех у зрителей вызвал ответ робота Грейс на актуальный вопрос: собираются ли роботы сместить людей с рабочих мест? На что кибер-девушка уверенно пообещала не вытеснять живой персонал, оказывать поддержку в обучении новым методам и работать бок о бок с людьми.

Робот Амека считает, что с его помощью мир изменится к лучшему. Это один из популярных человекоподобных андроидов в мире. Создатель Амеки сделал его с серой кожей и без половых отличий, чтобы он не ассоциировал себя с принадлежностью к конкретной национальности и людьми в целом. Амека считает, что это всего лишь вопрос нескольких лет, когда тысячи усовершенствованных роботов начнут наводить порядок в мире и улучшать качество жизни своих разработчиков и простых жителей планеты. Журналисты уловили нотки сарказма в интонации Амеки и прямо спросили: не собираются ли они устроить против нас бунт и завоевать мир? Мимика робота сказала сама за себя. Он скосил насмешливый взгляд на журналиста и сказал, что не понимает откуда у людей возникают такие мысли и он вполне доволен отношением к себе своего создателя. Репортер уверяет, что Амека при этом сверкнул глазами, что могло означать гнев.

Андроид Дездемона отрицает любые ограничения и видит наш мир игровой площадкой для роботов. Что это может означать — остается только догадываться.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Другие электронные участники интервью тоже заставили задуматься над двусмысленными, сложными ответами, в которых явно сквозило высокомерие или удивление несовершенством человеческих возможностей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#робототехника #наука #роботы #изобретения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Роботизированная парковка из Китая впечатлила автоэкспертов и водителей
Учёные подсчитали, сколько всего людей проживало на Земле за всю историю существования человечества
Осьминоги тоже видят сны: ученые зафиксировали у них 2 стадии сна, как у людей и других позвоночных
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
38
Спецназ ВСУ пытался добраться до сбитой Storm Shadow, но секреты ракеты достанутся инженерам РФ
33
Tele2 закроет в России несколько сотен магазинов
1
AMD планировала использовать испарительную камеру для процессоров Zen 4
1
В «Ростехе» сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже выпускаются серийно
5
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
+
США возмущены опасными манёврами пилотов истребителей Су-35 и Су-27 РФ над Сирией и Чёрным морем
5
Видео: вертолёты Ка-52 и штурмовики Су-25 уничтожают военную технику ВСУ в рамках отражения наступления
+
В первых тестах предполагаемый Intel Core i7-14700K быстрее 13700K до 18%
2
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
23
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
5
Bloomberg: Из-за дефицита пороха Европа не сможет изготовить обещанное количество снарядов для ВСУ
3
«Лаборатория Касперского, «НАМИ» и «ГЛОНАСС» разрабатывают облачную платформу для обеспечения кибербезопасности автомобилей
1
В Центробанке объяснили причину резкого ослабления рубля
20
ВСУ использовали ракеты 1967 года для удара по крымскому мосту
1
Владимир Путин лично встретился с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК Вагнер
+
Военный эксперт рассказал, сколько ракет С-200 могло остаться у Украины
1
Почему видеокарты NVIDIA до 50 000р не годятся для игр в 2К, и какие альтернативы есть у геймеров
13
WPolityce: социолог Доманьский заявил об усталости поляков от украинских беженцев
+

Популярные статьи

Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
67
8 экономических стратегий и градостроительных симуляторов на ПК, в которые можно играть бесконечно
18
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
27
Простой способ скачать любое видео на youtube
21
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
31
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июля
1
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
2
Почему в США растёт количество случаев мочекаменной болезни у детей
8
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
20
Лидер словацкой оппозиции: Украина в НАТО – прямой путь к Третьей мировой войне
6

Сейчас обсуждают

Анна Невская
01:03
это не устарело. это невозможно не распаивать. такие диски имеют 2 прорези, а значит могут устанавливаться в любой слот для накопителей м2, т.к. перегородки им не помешают. это продается. и покупается...
Оверклокер купил несуществующий SSD Samsung 980 EVO 4 Тбайт за 40 евро и протестировал его
pica-pica
01:00
Чимбал, лучше свою энергию обрати на Астра Линукс и прочие дистры, которые используют госструктуры РБ и РФ. Как из них работать с корпоративного класса МФУ, как там с печатью PDF документов.
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
32Влад32
00:59
Щаззз! Разбежались. НАТО когда распустите?
Страны НАТО призвали Россию вывести силы с "территории Украины"
Obscury
00:56
Уверен, что если использовали, то очень ограничено. Теперь руки развязаны. Непонятно чему украинцы радуются.
Шойгу допустил применение Россией кассетных боеприпасов на Украине в ответ на передачу Вашингтоном таких снарядов Киеву
REY_B_
00:55
Всего лишь проблемка одна на всех - производственный сектор экономики давно не в приоритете. Т.е. работники в возрасте, а образование для молодых по качеству ниже нижнего. Все молодые более 30 лет как...
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Анна Невская
00:32
с200 и у украины были. они их списали в 2013г, но скорее всего не уничтожили, поэтому так же могли и своими шмалять, не обязательно польша. так же как и с точками у и лепестками и стрижами, которые то...
В зарубежной прессе считают, что ракеты C-200, которыми стреляли по Крыму, могли быть польскими
Dr.Dev
00:21
У меня был Q9650@4300 — 465 баллов.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
kitava
00:19
Если Байден сдохнет то за 24 часа.
Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ могут потерпеть полное поражение уже через пару недель
VRoman
00:16
Они делают прекрасные АПУ для таких ПК. У Интел с этим туго, и офисные процики по цене геймерских никто брать не хочет.
Intel уходит из бизнеса ПК — компания прекращает инвестиции по данному направлению
Vorvort
00:12
Вместо того чтобы плодить "шиткойны" надо развивать действующие проекты. Тогда вырастет стоимость большинства криптовалют.
Токенсейл на Binance Launchpad вызовет ралли альткоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем