Пока все пристально следили за украинским «контрнаступом» под Запорожьем, на Южно-донецком направлении и около Бахмута, наши военные провели успешную операцию и вышли к окраинам Торского, что находится неподалеку от линии Кременное-Сватово. Об этом сообщают не только наши источники, но и противоположная сторона. Наступательные действия на этом направлении не велись с лета прошлого года и стали неожиданными для ВСУ.
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Военные корреспонденты телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщают про успешный удар по направлению Торского. Никаких подробностей про действия наших военных в черте города пока нет. Однако есть информация про тяжелые и ожесточенные бои. По некоторым данным уже взято около 10 опорных пунктов, ранее принадлежащих ВСУ. Сами военные стороны ВСУ массово отступают в направлении лесов, чтобы затеряться на местности.
Украинская сторона рассказывает про героическое отступление своих военных и работу по наступающему агрессору РСЗО «Град» и ствольной артиллерией. Ничего критического в ситуации они не видят и все идет под их чутким контролем. Видимо ВСУ опять предпринимает маневр тактического «контротступления», заманивая русских военных в город и потом нанесут внезапный удар. Будем надеться, что наши военные смогут закрепиться в городе и выдержат ответные удары ВСУ. Особенно учитывая внимание ВСУ, направленное про другим направлениям.