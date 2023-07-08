Одна из крупнейших китайских корпораций в сфере информационных технологий и связи, Huawei, приняла участие в международной конференции Mobile World Congress, которое недавно проходило в Шанхае. На конференции представители компании сообщили о планах улучшить и доработать уже существующие сети 5G, повысив стандарты и улучшив обслуживание линий соединения.
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Компания сообщила, что внутренние стандарты для сети нового поколения уже разработаны. Продвинутая версия сети, по словам представителей корпорации, будет полезна как операторам сотовой сети и мобильного интернета, так и бизнесменам – операторам в десяток раз, бизнесменам в сотню.
Технологии, необходимые для запуска сети, уже прошли необходимые сертифицирования и проверки, в том числе от государства. В первой половине следующего года пройдут тестовые испытания связи нового поколения.
Компания отметила, что 5.5G станет массово распространенным. Корпорация планирует подключить к новым стандартам обычных пользователей, смартфоны, транспортные средства, предприятия и организации промышленности.
Британское издание The Register отмечает, что название 5.5G некорректно – на сегодняшний день никто из крупных телекоммуникационных корпораций не называет так новые стандарты. Кроме того, о новых стандартах пока даже не было объявлено 3GPP, которая контролирует все нормы подобного рода. 3GPP называет разработки китайской компании термином «5G-Advanced».
Есть мнение, что 5.5G сможет передавать до 10 Гб информации в секунду. Кто готов к таким скоростям?