Журналисты случайно узнали о выпуске бюджетной версии PlayStation 5 под названием PlayStation 5 Slim. Во время судебных тяжб Microsoft и The Federal Trade Commission (FTC) журналисты просматривали документы организаций. В одном из документов компании Microsoft и упоминался проект о бюджетной версии легендарной игровой консоли. Там же и говорилось, что ее выпуск можно ждать в конце 2023 года.
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Причем неизвестно, являются ли эти данные надежными и достоверными утверждениями компании Microsoft или же это лишь наметки, основанные на анализе ситуации на рынке игровой индустрии. Специалисты уверены, что цена PlayStation 5 Slim будет составлять около 400 долларов США, но не выше (цена оригинальной консоли – 500 долларов).
Sony не сообщала о том, что планируется выпуск новых версий PS5, и на данный момент корпорация не давала никаких комментариев о произошедшем. Действительно, раньше компания уже выпускала «слим» версии консолей.
Этим летом Microsoft уже рассказывала о ценах новых игровых приставок от Sony. Речь идет о PlayStation Project Q. Согласно предположениям компании, цена гаджета составит около 300 долларов США.