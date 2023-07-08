Слухи родились из официальных документов, но заявлений пока никто не делал.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Журналисты случайно узнали о выпуске бюджетной версии PlayStation 5 под названием PlayStation 5 Slim. Во время судебных тяжб Microsoft и The Federal Trade Commission (FTC) журналисты просматривали документы организаций. В одном из документов компании Microsoft и упоминался проект о бюджетной версии легендарной игровой консоли. Там же и говорилось, что ее выпуск можно ждать в конце 2023 года.

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Причем неизвестно, являются ли эти данные надежными и достоверными утверждениями компании Microsoft или же это лишь наметки, основанные на анализе ситуации на рынке игровой индустрии. Специалисты уверены, что цена PlayStation 5 Slim будет составлять около 400 долларов США, но не выше (цена оригинальной консоли – 500 долларов).

Sony не сообщала о том, что планируется выпуск новых версий PS5, и на данный момент корпорация не давала никаких комментариев о произошедшем. Действительно, раньше компания уже выпускала «слим» версии консолей.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Этим летом Microsoft уже рассказывала о ценах новых игровых приставок от Sony. Речь идет о PlayStation Project Q. Согласно предположениям компании, цена гаджета составит около 300 долларов США.