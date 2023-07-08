Небольшая оговорка - функционал будет доступен не для всех стран.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Графический редактор Canva, известный больше всего как редактор презентаций и банеров, сообщил о начале сотрудничества с музыкальным объединением Warner Music Group и крупным юридическим игроком в сфере музыки - Merlin. Пользователи отныне смогут воспользоваться музыкальными композициями, чтобы дополнить свой проект. Ранее существовала возможность добавлять лишь аудиофайлы. Исполнители получат возможность брать процент (роялти) за использование треков в контенте.

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На данный момент в программе есть возможность пользоваться стоковыми изображениями, видеофайлами, векторными файлами и шаблонами. Введение музыкальной составляющей поможет сервису заполнить пустую нишу. Представители сервиса отмечают, что клипы и музыку в целом чаще всего будут использовать в образовательной сфере.

О партнерстве компаний можно узнать в социальных сетях – там же будет и основное продвижение идеи.

Чуть ранее Canva ввела в редактор возможность создавать и изменять видеоролики, что увеличило количество создаваемых видео на 70%. Стали популярнее и шаблоны из TikTok – их стали использовать втрое чащ.

Сотрудники сервиса говорят о том, что музыка является важной частью искусства и способна побудить многих на творчество.

Воспользоваться функцией можно будет уже в течение этого года, однако для пользователей версии Canva for Teams обновление выйдет чуть позже.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Функция будет доступна не во всех странах – лишь в Соединенных Штатах, Бразилии, Австралии и на территории некоторых европейских государств. Возможно, в будущем, такое обновление будет доступно и странам СНГ.