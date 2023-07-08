Графический редактор Canva, известный больше всего как редактор презентаций и банеров, сообщил о начале сотрудничества с музыкальным объединением Warner Music Group и крупным юридическим игроком в сфере музыки - Merlin. Пользователи отныне смогут воспользоваться музыкальными композициями, чтобы дополнить свой проект. Ранее существовала возможность добавлять лишь аудиофайлы. Исполнители получат возможность брать процент (роялти) за использование треков в контенте.
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На данный момент в программе есть возможность пользоваться стоковыми изображениями, видеофайлами, векторными файлами и шаблонами. Введение музыкальной составляющей поможет сервису заполнить пустую нишу. Представители сервиса отмечают, что клипы и музыку в целом чаще всего будут использовать в образовательной сфере.
О партнерстве компаний можно узнать в социальных сетях – там же будет и основное продвижение идеи.
Чуть ранее Canva ввела в редактор возможность создавать и изменять видеоролики, что увеличило количество создаваемых видео на 70%. Стали популярнее и шаблоны из TikTok – их стали использовать втрое чащ.
Сотрудники сервиса говорят о том, что музыка является важной частью искусства и способна побудить многих на творчество.
Воспользоваться функцией можно будет уже в течение этого года, однако для пользователей версии Canva for Teams обновление выйдет чуть позже.
Функция будет доступна не во всех странах – лишь в Соединенных Штатах, Бразилии, Австралии и на территории некоторых европейских государств. Возможно, в будущем, такое обновление будет доступно и странам СНГ.