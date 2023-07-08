Не верится, но всё может быть.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В Российской Федерации выдвинули инициативу, которая привлекла представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и представителей Министерства промышленности и торговли РФ. Инициатива представляет собой предложение закупать на государственные нужды не только новую электронику, но и уже бывшую в употреблении.

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Нельзя исключать того, что инициатива найдет свою поддержку и воплотится в жизнь – параллельный импорт может в любое время сорваться или сильно подняться в цене, и тогда покупка подержанной техники станет выходом. Хотя стоит отметить, что поставщиков такие новости не обрадуют – гарантийное обслуживание и ответственность за качество электроники являются заботой именно поставщиков, а вести их с новой техникой гораздо проще.

Под термином «подержанная техника» законодатели имеют в виду ту электронику, которую некоторое время использовали, а затем вернули в состояние «с завода» посредством внешней очистки, ремонта и обнуления до заводских настроек. После данных манипуляций технику в теории можно будет продавать государству.

рекомендации в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В прошлом году рынок бывшей в употреблении техники и серверов вырос в три-четыре раза, так как многие ведущие компании ушли с рынка. Теперь и государство считает, что в подержанной технике есть потенциал.