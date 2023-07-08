В Российской Федерации выдвинули инициативу, которая привлекла представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и представителей Министерства промышленности и торговли РФ. Инициатива представляет собой предложение закупать на государственные нужды не только новую электронику, но и уже бывшую в употреблении.
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Нельзя исключать того, что инициатива найдет свою поддержку и воплотится в жизнь – параллельный импорт может в любое время сорваться или сильно подняться в цене, и тогда покупка подержанной техники станет выходом. Хотя стоит отметить, что поставщиков такие новости не обрадуют – гарантийное обслуживание и ответственность за качество электроники являются заботой именно поставщиков, а вести их с новой техникой гораздо проще.
Под термином «подержанная техника» законодатели имеют в виду ту электронику, которую некоторое время использовали, а затем вернули в состояние «с завода» посредством внешней очистки, ремонта и обнуления до заводских настроек. После данных манипуляций технику в теории можно будет продавать государству.
В прошлом году рынок бывшей в употреблении техники и серверов вырос в три-четыре раза, так как многие ведущие компании ушли с рынка. Теперь и государство считает, что в подержанной технике есть потенциал.