Скорее всего мы итак были в курсе, насколько компьютеры могут быть не надёжны.

Учеными из университета Копенгагена совместно с коллегами из Дании получена оценка ненадежности компьютеров. В ходе проведенных исследований было выяснено, что пользователи 10—20% времени при работе с ПК тратят на устранение различных сбоев и возникающих проблем, связанных с ошибками программного обеспечения.

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Участвовали в исследованиях 234 респондента, выступающих представителями различных профессий. Среди них были бухгалтера, работники ИТ-служб, консультанты и студенты. Каждый из них в среднем проводил за персональным компьютером в среднем по 6—8 часов. Они сообщали о возникновении различных ситуаций, связанных с ошибочной работой техники или невозможностью выполнения конкретных задач. В большинстве случаев жалобы были на замедление скорости работы системы, фиксировании зависаний и появлении сбоев. Значительная часть пользователей испытывала затруднения при попытках найти нужную программу или ранее сохраненные файлы.

Длительность выявленных сбоев оказалась значительно меньше тех, что фиксировались десятилетие назад.

Пользователи при столкновении с трудностями испытывали фрустрацию, а средний уровень оказался достаточно высоким, около 7 баллов по 9-тибальной шкале. Причем, опыт работы и технические характеристики оборудования значения не имели.

Почти 84% случаев возникших затруднений ранее уже происходили, а с вероятностью 87% - текущая ошибка повторится еще раз. Из поступивших жалоб для 26% не нашлось правильного решения, а значительная часть проблем появляется при выполнении традиционных задач.

Полученные результаты подтверждают, что характер проблем при работе с ПК не изменился и подобные сложности фиксировались два десятка лет назад.

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Авторы исследований делают акцент на том, что разработчикам необходимо не только обращаться к обычным пользователям за фидбэком, но и серьезно подойти к вопросам решения проблем пользователей.