Хотя казалось бы, как это может быть связано.

Университет Торонто (University of Toronto, U. of T.) провел исследование, которое выявило необычную связь температуры воздуха региона и зрения пожилых людей. Согласно научной работе, более расположенными к сильному ухудшению зрения являются жители теплых областей, где средняя температура в год превышает 15°С. Ухудшение зрения при этом могло быть выражено в разной степени – будь то просто ношение очков или тотальная слепота. В исследовании были использованы данные 1,7 миллиона жителей Соединенных Штатов, чей возраст превышал отметку в 65 лет.

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В эксперименте участвовало несколько регионов США, которые отличались своей среднегодовой температурой друг от друга. Базовой группой была выбраны регионы со средней температурой по году ниже 10 °С. По сравнению с этой базовой группой регионов, риск появления и развития проблем со зрением был выше на 14% там, где средняя температура воздуха 10-12,8 °С, на 24% в областях с показателем 12,8-15,6 °С. В случае, если температура превышала эту отметку, количество человек с проблемами зрения увеличивалось на 44%.

Кроме этого, исследование выявило, что доход и степень образования не имеют влияния на здоровье глаз человека. Вместе с этим присутствует слабое отношение возраста, полы и этнических данных к результатам эксперимента. Так, гипотеза проявлялась ярче у более младших пенсионеров, у мужчин, у европеоидов. Тем не менее, общая картина приблизительно одинакова для представителей всех вышеперечисленных групп.

По словам ученых, наличие взаимосвязи определенно точно и неоспоримо, другой вопрос – в чем ее причины. Необходимо провести несколько дополнительных экспериментов, чтобы точно узнать истину. Исследование очень важно с учетом происходящих на Земле климатических изменений в виде глобального потепления и разрушения озонового слоя. На данный момент ученые выдвигают несколько предположений – о воздействии ультрафиолета, о загрязнении воздуха, о распространении некой инфекции и о нарушениях в работе фолиевой кислоты.

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Исследователи заявляют, что связь температуры и зрения действительно удивительна, однако открытие лишь привнесло новые вопросы, а не расставило все по своим местам.