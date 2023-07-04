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«Яндекс Афиша» превосходит концертные агрегаторы своей популярностью
Яндекс действительно стал гораздо популярнее среди любителей концертов в России.
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«Яндекс Афиша» поделилась статистикой, открывающей глаза на продажи билетов на различные мероприятия: за первое полугодие 2023 года продажи приблизились к девяти миллионам, что в полтора раза больше, чем за аналогичный отрезок времени в 2022 году. Отмечается, что россияне в целом стали чаще ходить на мероприятия: билеты всех категорий стали продаваться лучше – в каких-то категориях на 15%, в каких-то – даже на 25%. Специалисты считают, что «Яндекс» стал популярнее за недавнее время – и огромное влияние имеет экосистема сама по себе, привлекая новых пользователей своей общедоступностью, простотой, комфортными условиями и тарифами.

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Яндекс Афиша - это онлайн-сервис, который позволяет пользователям искать и бронировать билеты на различные мероприятия, такие как концерты, спектакли, киносеансы, выставки и т.д. В сервисе можно найти информацию о мероприятиях, которые проходят в разных городах России и даже в других странах, таких как США, Великобритания и Китай. На Яндекс Афише можно выбрать нужное мероприятие, дату, время и место проведения, а также купить билеты онлайн. Сервис предоставляет информацию о ценах на билеты, наличии свободных мест и возможности возврата. Кроме того, Яндекс Афиша предоставляет возможность сравнивать цены на билеты на разные мероприятия и выбирать наиболее выгодные варианты. 

Особенно удивительно выглядит контраст между продажами в первую половину 2023 года и общими продажами за 2022 – в прошлом году число составило около 10,5 миллионов билетов. Отдельно стоит отметить, что при подсчетах использовались и те продажи, которые совершались на сторонних партнерских площадках, которые проводят транзакции и непосредственную продажу билетов через «Яндекс Афишу». Партнерам удалось реализовать около 30% билетов от общей суммы.

Практически три миллиона – (2,9 млн) – продаж приходится на билеты в кинотеатры. Первый квартал 2023 года отметился 5,5 миллионами билетов, и более двух из них – именно в кино. Прирост продаж относительно первого квартала 2022 года – около 78%.

Сотрудники «Яндекса» заявляют, что если верить предоставленным данным (заметим, что предприятия и организации, не связанные с «Яндексом» так же выкладывали в сеть свои наблюдения по работе сервиса), площадка является наиболее популярным распространителем билетов в области развлечений среди всех российских агрегаторов. Согласно информации от все того же «Яндекса», 30% продаж занимают билеты на концерты, 17% - билеты в театр, а выставки и стендап-шоу по 5,6% и 4,8% соответственно.

Энрико Мазавришвили, одно из главных лиц «Яндекса», директор по контенту и развитию бизнеса сервиса, считает, что причиной роста популярности «Яндекс Афиши» стало распространение сервиса и его влияние не только по крупным городам, но и по региональным точкам. По его словам, в начале своего пути сервис работал лишь в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас он доступен для миллионов россиян, желающих посетить всевозможные мероприятия, начиная от выставок и заканчивая концертами. Отдельно он заметил, что два года назад, в 2021 году, на регионы приходилось меньше четверти всех продаваемых билетов «Яндекс Афиши», а сейчас это число превышает отметку в 40%. Еще одной причиной, которая стала весьма важной для площадки, Мазавришвили называет развивающуюся коммерческую деятельность в интернете. Отдельно он отметил и последствия пандемии коронавируса, которые привели к еще большему росту заказов на различных маркетплейсах и онлайн-платформах. 

Существует наблюдение о том, что площадки по продаже билетов в последние годы начали объединяться и консолидироваться. К примеру, Ticketland и Ponominalu были куплены МТС еще пять лет назад практически за четыре миллиарда рублей вместе взятые. TicketSteam (программное обеспечение для организаторов) был приобретен «Яндексом» в 2019 году. «Почта Банк» тоже не отстает – именно он выкупил SmartBilet, чтобы облегчить покупку билетов по «Пушкинским картам» и развивать сервис для государственных нужд. На это ушло около ста пятидесяти миллионов рублей. «Кассир.ру» приобрел Parter.ru, который являлся одним из самых старых сервисов по приобретению билетов в России.

Одним из конкурентов «Яндекс Афиши», который может серьезно соперничать с данной платформой – МТС. По их заявлению, продажи за первые полгода в 2023 году больше на 44%, чем продажи в аналогичный период в прошедшем 2022. Представители МТС live (части МТС Энтертейнмент) говорят о том, что платформа сосредоточена на продаже билетов на театральные постановки, мероприятия для детей, музыкальные программы и концерты, однако билеты в кино тоже представлены на витринах сервиса. Активный рост продаж агрегатор показывал в течение всего театрального сезона и сезона туров музыкантов, а летом отмечается стабильный поток. За первый квартал, если верить предоставленным данным, МТС продали более двух миллионов билетов. Год назад данный показатель был на 50% меньше. Отдельно стоит упомянуть и приобретение и последующий ребрендинг МТС Live Арены в Москве и МТС Live Холлов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – подобные проекты популяризируют МТС как игрока в музыкальной сфере и в области энтертеймента в целом.

Ticketscloud, еще один популярный агрегатор, за первые полгода в 2023 продал 2,63 миллиона билетов. И здесь есть рост – в 2022 году было реализовано на 42,5% билетов меньше (опять-таки, за первые полгода). Данная площадка в основном предоставляет билеты на фестивали, вечеринки и музыкальные концерты, однако можно приобрести билет и на другую категорию развлечений.

Евгений Сафронов, специалист в медиасфере, считает, что МТС и «Яндекс Афиша» опережают многих агрегаторов. Он отметил, что на сегодняшний день рынок развлечений набирает обороты с повышенной скоростью вследствие падения продаж в 2020-2021 годы из-за пандемии коронавируса. Действительно, падение продаж было резким и в некотором роде трагическим – поэтому компаниям необходимо придумывать особые стратегии, а не бездумно «впихивать» билеты. Сафронов заметил, что цель «Яндекса» и МТС – это не просто продажа и прибыль с нее, а еще и дальнейшее вовлечение человека в собственную экосистему. Это объясняет выгодность условий и предложений.

Некоторые специалисты утверждают, что система подсчетов и оценки выгоды у каждого сервиса своя, а единой попросту пока не существует, что заметно усложняет процесс сравнения и выявления лучшего агрегатора. Есть мнение, что в текущем 2023 году билеты всех категорий стали востребованнее как при покупке в сети, так и в оффлайне. В зависимости от категории билета спрос вырос в среднем на 15-25% по сравнению с прошлыми показателями. Возможно, рост популярности мероприятий связан с растущей стабильностью экономики и такой же растущей напряженностью общества, которое люди приходят снимать на мероприятиях. Отмечается популярность онлайн-билетов – таким образом покупают билеты около 80-85% покупателей в России, и лишь остальная часть реализуется вживую.

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Огромную роль в работе системы «Яндекса» играет взаимосвязь между всеми структурами компании. Пользователь может воспользоваться привилегиями «Яндекс Плюса» и потратить баллы, копившиеся в течение определенного времени, на поход на мероприятие. Есть вариант оплаты покупки «Сплитом», что является аналогом рассрочки. Покупатель может быть уверен, что до мероприятия его, в свою очередь, довезет «Яндекс Такси». Компания рассчитывает на всеобъемлющий характер своих услуг – так, расширяется даже география услуг. «Яндексу» явно на руку привлечение покупателей из регионов. К примеру, на данный момент «Яндекс Плюс» насчитывает 22,1 миллиона подписчиков (в 2022 году их было меньше на 77%). Большинство из них – активные жители города, интересующиеся технологией и инновациями.

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#россия #яндекс #культура #концерты #яндекс афиша
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