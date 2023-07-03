Группа ученых (научные сотрудники Челябинского госуниверситета, Уральского федерального университета и ИЭМ СПб) провела исследование, оценивающее влияние сырной диеты на психическое здоровье человека. Выяснилось, что активное потребление сыра может быть эффективным в борьбе с ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством).
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В эксперименте, подтверждающем выдвинутую гипотезу, участвовали крысы. Исследователи добавили половине из них несколько видов сыра в рацион и продолжали кормить им животных на протяжении двух недель. Другая половина крыс ела обычный корм.
По окончанию эксперимента выяснилось, что сыр помог первой группе крыс снизить тревожность, увеличить количество «гормона счастья» – дофамина, увеличить активность специфически важных генов и нейронов. В то же время крысы, не получавшие сыр, чувствовали себя более тревожно, «гормонов счастья» дофамина и серотонина у них было мало.
Посттравматическое стрессовое расстройство – это одно из тяжелейших психических заболеваний, которое возникает вследствие тяжелого травмирующего события (именно поэтому его часто называют «расстройством военных»). Данное заболевание может впоследствии привести и к физическим недугам.