Президент России Владимир Владимирович Путин посетил форум Агентства стратегических инициатив, на котором он знакомился с отечественными предпринимателями и их разработками. Внимание президента привлекла мебель от компании VMMGame. Компания считается одной из лучших в своем деле и именно поэтому она получила возможность представить продукцию и проекты на форуме.
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Президент рассмотрел стол для игр и специальное кресло. Он положительно оценил внешний вид продукции и решил проверить удобство лично, присев в кресло и пообещав, что будет осторожен. Путин так же поинтересовался материалом, из которого изготовлен стол. VMMGame создала его из специальной резины и синтетики. Владимир Владимирович положительно оценил мебель и назвал ее «удобной, реально удобной». На данный момент кресло, разработанное компанией, не продается.
Форум Агентства стратегических инициатив позволяет отечественным компаниям проявить себя и стать известнее. Конкурс для новых российских брендов был организован по поручению Путина. В этом году на конкурс подали заявки около пяти тысяч компаний. Больше всего отправили заявки предприниматели из Башкортостана – практически полторы тысячи, следом идет Москва (330 заявок) и Самарская область (около 230).