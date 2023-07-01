Группа ученых, объединившая в себе исследователей из нескольких стран, провела эксперимент, который показал, что форма уха так же хорошо идентифицирует человека, как это делают уникальные отпечатки пальцев рук или особенные образцы ДНК. Технология определения личности была проверена на жителях шести разных государств. Изобретение может пригодиться в области криминалистики и в исторических реконструкциях.
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История возникновения данной технологии началась еще в сороковых годах прошлого века, однако только в 2011 году появился метод Камьера, оценивающий несколько параметров внешней части человеческого уха – завиток, противозавиток, ушная раковина и мочка уха. Оцениваются также и пропорции наружного уха.
Ученые рассмотрели более двух тысяч фотографий уха. По тысяче с лишним фотографий левого, и ненамного меньше изображений правого. В исследовании приняло участие полторы тысячи человек. Все они представляли шесть абсолютно разных этнических групп (латиноамериканцы, индийцы, славяне, юго-восточные азиаты, южные африканцы и тюрки).
Эксперимент доказал точность метода Камьера – а значит, человека действительно можно идентифицировать и по форме уха. Погрешность составила меньше процента.
Дело в том, что форма уха зависит от многочисленных факторов – генетика, образ жизни, ношение наушников и прочих аксессуаров и так далее. Именно поэтому метод Камьера способен отличить даже близнецов.
На сегодняшний день очень распространена видеосъемка в общественных местах, позволяющая снизить уровень преступности. Возможно, изображение ушной раковины сможет стать одной из зацепок для следователей и полицейских.