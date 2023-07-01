Научные сотрудники токийского университета Нихон совместно с исследователями из компании Carelogy разработали детектор боли для кошек. Он называется «Cat Pain Detector». Приложение работает на основе искусственного интеллекта. Его вначале обучили на шести тысячах фотографий кошек, чтобы бот мог самостоятельно проанализировать внешний вид животного. Нейросеть сканирует у кошек уши, вибриссы, носик и глаза.
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Были использованы специальные алгоритмы, помогающие определить, испытывает ли животное боль. Алгоритмы помогли ИИ просканировать около 600 тысяч фотографий в процессе дальнейшего самостоятельного обучения. Фотографии были добавлены в сеть пользователями социальных сетей. Результаты весьма точны – выше 90% изображений ИИ сортирует правильно.
Специалисты заявляют, что около 60% владельцев кошек и котов редко относят питомцев в ветклинику – максимум раз в год. Дело в том, что понять, что кошка испытывает дискомфорт, достаточно тяжело. «Cat Pain Detector» может помочь хозяевам, которые беспокоятся о здоровье своего питомца.
Приложение набирает популярность среди японских ветеринаров. Возможно, в будущем оно станет массовым и среди владельцев кошек.