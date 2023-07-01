Приложение, конечно, работает на искусственном интеллекте.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз

Научные сотрудники токийского университета Нихон совместно с исследователями из компании Carelogy разработали детектор боли для кошек. Он называется «Cat Pain Detector». Приложение работает на основе искусственного интеллекта. Его вначале обучили на шести тысячах фотографий кошек, чтобы бот мог самостоятельно проанализировать внешний вид животного. Нейросеть сканирует у кошек уши, вибриссы, носик и глаза.

реклама

Были использованы специальные алгоритмы, помогающие определить, испытывает ли животное боль. Алгоритмы помогли ИИ просканировать около 600 тысяч фотографий в процессе дальнейшего самостоятельного обучения. Фотографии были добавлены в сеть пользователями социальных сетей. Результаты весьма точны – выше 90% изображений ИИ сортирует правильно.

Специалисты заявляют, что около 60% владельцев кошек и котов редко относят питомцев в ветклинику – максимум раз в год. Дело в том, что понять, что кошка испытывает дискомфорт, достаточно тяжело. «Cat Pain Detector» может помочь хозяевам, которые беспокоятся о здоровье своего питомца.

Приложение набирает популярность среди японских ветеринаров. Возможно, в будущем оно станет массовым и среди владельцев кошек.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti



