Теперь даже гамбургер может быть искусственным.

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки официально позволило предприятиям Upside Foods и Good Meat отправлять в торговые точки и самостоятельно реализовывать собственную продукцию. Компании создают искусственное птичье мясо в лабораториях. Теперь предприниматели собираются распространить свой товар по заведениям питания и некоторым сетям, представленным на территории Северной Америки.

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Единственная страна, где на данный момент полностью разрешена торговля «мясом из пробирки» - это Сингапур. Производители искусственной мясной продукции и зоозащитники выделяют некоторые преимущества подобного производства – гуманность по отношению к животным, меньшая вероятность заражения мяса различными паразитами и полный контроль производителя над биологически активным материалом.

Мясо из искусственных волокон производится в специально созданных биореакторах, а его основой являются клетки настоящих животных, что помогает вкусу оставаться неизменным и практически неотличимым от оригинала. Противники производства лабораторного мяса указывают на то, что экологичность процесса практически такая же, как и у привычных технологий, применяемых в сельском хозяйстве.

Тем не менее, разрешение от высокопоставленных лиц уже есть - остается лишь наблюдать за развитием необычной индустрии.

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