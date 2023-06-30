Такая штука точно пригодится в космосе.

Очистная система важна не только на Земле, но и в космосе – космонавтам и астронавтам необходимо максимально оптимизировать и индустриализировать условия проживания и работы на космических станциях, особенно при долговременных командировках. Теперь можно быть уверенными, что даже не на нашей планете будут использоваться соответствующие технологии. Исследователи НАСА объявили об успешном создании системы очищения жидкости. Приборы используют около 98% мочи и пота, превращая их в воду.

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ECLSS, специальная отдельная система по контролю над экологией и жизнеобеспечением космической станции, является сложной установкой, одна из частей которой непосредственно и занимается переработкой и восстановлением питьевой воды. ECLSS работает поэтапно: производит сбор сточных вод, сбор влаги, находящейся в воздухе (к примеру, слюны, вылетающей изо рта, или пота астронавтов), затем транспортирует жидкость в отдельный узел, который уже и обрабатывает отходы, перерабатывая их в H2O.

Системы ранних образцов могли использовать лишь 94% воды, содержащейся в собранных жидкостях – такой результат был показан устройством на испытаниях. Исследователи, желающие улучшить количественные показатели, улучшили разработку с помощью методов извлечения жидкости в микрогравитационных условиях.

Устройство использует концентрированный соляной раствор (раствор HCl), который образуется при первом сборе жидкости, и затем пропускается через специальную мембрану. Жидкости подвергаются воздействию теплого потока воздуха, который приводит к испарению воды. Затем пар доводят до конденсации – ровно так же пот астронавтов собирается из воздуха космической станции.

Затем происходит использование химических реагентов, таких как хлор, озон, йод или ультрафиолетовое излучение. Эти реагенты помогают убить бактерии и другие микроорганизмы, которые могут присутствовать в воде. Также используются системы обратного осмоса, которые позволяют удалять практически все загрязнения из воды, оставляя только чистую воду. Во время всего процесса чистоту воды контролирует система датчиков, которая прогоняет воду снова и снова, пока показатели не будут в норме, а все загрязняющие вещества исчезнут.

Несмотря на то, что идея потребления переработанной мочи и пота может показаться неприятной и вызвать брезгливость, стоит помнить, что конечный продукт – не моча, а вода, полученная в процессе очистки.

Авторы разработки заявляют, что такая вода даже чище той, которую потребляют люди на планете.

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