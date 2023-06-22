В Samsusng подтвердили, что функция измерения нерегулярного сердечного ритма (Irregular Heart Rhythm Notification) будет внедрена в следующее поколение смарт-часов. В настоящее время ведется активная подготовка к запуску функции на Galaxy Watch 6. Функция синхронизируется с приложением Samsung Health Monitor, активно применяемое пользователями устройств для получения электронной кардиограммы.
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К сожалению функция не несет в себе более пользы, чем выявление аритмии. Ее возможности весьма ограничены и дают точную картину состояния пользователя. Она не позволит получить точный диагноз. В рамках небольших возможностей функции, она дает только нужные цифры. На основании данных можно изучить проблему. Функция не заменит осмотр и консультацию врача, но позволит сформировать точный вопрос при обращении в медицинское учреждение.
Еще несколько лет назад Irregular Heart Rhythm Notification получила одобрение от властей Управления по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов, расположенного в США. Изначально IHRN была внедрена в умные часы Apple Watch. Представители этой организации дали комментарии, что одобрение внедрения IHRN в продукцию Samsung позволит помочь миллионам людей по всему миру. Владелец часов сможет наблюдать за показаниями сердечного ритма в любое время, без необходимости обращаться к врачу или использовать домашнее медицинское оборудование.
Функция будет доступна в программной оболочке One UI 5, созданная для часов Galaxy Watch 6. После релиза устройства, функция буден внедрена в ранние версии часов Galaxy Watch 5 и 4.