Казалось бы, гениальная идея и проблем возникнуть не должно.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Sun-Ways, недавно запустившийся проект из Швейцарии, активно ведет работу по внедрению своей разработки получения электроэнергии из солнечного света в жизнь. Казалось бы, идея далеко не новая, однако в данном случае у задумки есть своя изюминка – панели расположат между рельсами железной дороги. Чтобы начать работу, стартапу требуется разрешение от федеральных властей.

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Похожие проекты уже запускались в Италии и Британии, однако у швейцарской компании есть некоторые преимущества – так, размер панелей планируется увеличить, а процесс укладки автоматизировать. Всего планируется установить около шестидесяти панелей, которые охватят более сорока шести метров железнодорожных путей. Установка должна закончиться этим летом, а бюджет стартапа составляет более полумиллиона долларов.

Электроэнергия, получаемая от солнца, в рамках эксперимента будут направлять в жилые дома, расположенные неподалеку, затем эта же энергия будет распределена дополнительно и на электрички.

Один из руководителей стартапа заявляет, что при успешном запуске эксперимента будет возможно покрыть панелями всю железнодорожную систему Швейцарии, которая в сумме по протяженности составляет более пяти тысяч километров. Экономия колоссальная – так, получение солнечной энергии в таких количествах способно обеспечивать около 750 тысяч квартир и частных жилых домов.

Планируется, что укладкой и демонтажем будет заниматься специальный двухвагонный поезд – в одном из вагонов будет осуществляться хранение панелей, в другом будут установлены приборы, совершающие непосредственную укладку панелей.

В стартапе есть и некоторые технические сложности – к примеру, пока неясно, что делать с загрязнением и разрушением панелей. Так же непонятно и то, как подключить панели жилым домам, которые находятся далеко от железнодорожных путей.

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