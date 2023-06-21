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Исследователи одного из австралийских медицинских институтов (Harry Perkins Institute of Medical Research) выявили интересное свойство таурина. Ученые предполагали, что, используя метод регулирования концентрации содержания таурина в организме человека или животного, можно влиять на процесс старения рганизма. Оказалось, что это действительно так – подопытные животные, черви и грызуны, доказали гипотезу – чем больше таурина, тем дольше живет организм.

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Таурин - это аминокислота, которая содержится в большом количестве в мясе, рыбе, молочных продуктах, яйцах и других продуктах животного происхождения. Таурин также может быть получен из растений, таких как пшеница и соя. Таурин играет важную роль в организме человека, он участвует в процессах обмена веществ, регуляции артериального давления, работы сердца, нервной системы и глаз. Недостаток таурина может привести к различным заболеваниям, таким как сердечная недостаточность, диабет, ожирение и другие. В некоторых странах таурин используется в качестве пищевой добавки, но перед использованием необходимо проконсультироваться с врачом.

Те грызуны, кто получал больше таурина, согласно результатам исследований лучше мыслили, а состояние их костей, мышц и некоторых других органов различных систем улучшилось. Улучшился и иммунитет животных. Старение на животных, принимавших таурин, оказывало меньшее влияние, чем на тех, кто испытывал недостаток вещества. Такой же результат показали и обезьяны, и черви.

На сегодняшний день исследователи не выявили все свойства и характеристики таурина, и невозможно утверждать, какую практическую пользу принесет вещество в будущем. Биологически активные пищевые добавки считаются полезными для человека, однако о реальной пользе говорить пока рано – все впереди.

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