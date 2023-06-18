Рональд Макдональд должен быть известен многим детям. Клоун — талисман сети ресторанов быстрого питания.
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Но он не один — «Макдоналдс» создал еще несколько персонажей, чтобы развлекать малышей. Один из них — фиолетовый дружелюбный монстр по имени Гримас. И у Гримаса особая роль в системе сети быстрого питания, поскольку он лучший друг Рональда Макдональда.
Теперь Гримасу уделяется особое внимание. Поскольку в этом году ему исполняется 52 года, «Макдоналдс» разработал игру с его участием для карманной приставки GameBoy Color. Гримас, который любит молочные коктейли, проходит разные уровни, стремится собрать 40 артефактов и найти своих друзей, чтобы отпраздновать с ними долгожданный день рождения.
Игра оформлена в винтажном стиле конца 1990-х. Кстати в США в меню сети быстрого питания даже есть «Обед на день рождения Гримаса» с биг-маком, картофелем фри и фиолетовым молочным коктейлем.
Игра бесплатна
Чтобы играть в бесплатную 8-битную аркаду, существует два варианта. Либо нужно зайти на сайт, специально созданный McDonald's, и играть прямо там — через смартфон или ПК. Или можно загрузить файл ROM и запустить аркаду на GameBoy Color.
По словам разработчиков, игра была создана с использованием GB Studio, инструмента, который значительно упрощает производство игр для классических портативных устройств Nintendo.
В Китае есть Gameboy в виде наггетсов
McDonald's не впервые выходит в игровую индустрию. В Китае в настоящее время есть даже Gameboy в виде Чикен МакНаггетс. Если приобрести Gameboy за четыре евро, то можно использовать его для игры в предустановленную, настроенную версию Тетрис.
Любой, кто надеется получить эту штуку в филиалах европейской сети McDonald's, вероятно, будет разочарован. По сообщению СМИ, McDonald's изначально отклонил запрос по этому поводу, ответив, что в настоящее время планов на это нет.