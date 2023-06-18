Новая фишка последнего обновления от MicroSoft.

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Super-resolution - функция нового браузера Edge Canary для отправки в Microsoft ссылок изображений, которые открывал пользователь. После обновления или установки Edge Canary, функция будет включена по умолчанию. Отправка ссылок будет осуществляться без спроса разрешения у пользователя. Данную функцию вручную можно отключить в настройках браузера.

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Функция не несет шпионского характера и отвечает политики конфиденциальности. Super-resolution является искусственным интеллектом, направленным на улучшение качества изображений. Получаемую сервером Microsoft ссылку обрабатывает ИИ в специально выделенном облаке для обработки данных. Улучшениям подвергаются такие свойства графического объекта, как разрешение, контрастность, четкость и другие. В итоге пользователю в фоновом режиме возвращается изображение улучшенного качества.

Чтобы отключить super-resolution, необходимо перейти в настройки браузера, перейти во вкладку "Конфиденциальность", затем перейти в "поиск и службы" и отключить тумблер с надписью "Улучшение изображений в Microsoft Edge". Кроме этого, пользователи могут ввести адреса сайтов, на которых будут обрабатываться изображения в фоновом режиме, а также указать сайты, на которых необходимо запретить эту функцию.

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Также браузер будет собирать ссылки всех посещенных сайтов. Целью данной функции станет антифишинговая защита, которая позволит избежать похищения конфиденциальных данных пользователей.