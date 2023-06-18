Теперь можно будет законодательно требовать возмещения ущерба от взлома или хищения информации.

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13 июня 2023 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон от 13.06.2023 № 214-ФЗ «О внесении изменения в статью 104-1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Закон направлен на разрешение местным представителям власти осуществлять конфискацию имущества, приобретенную незаконным способом. Закон расширит список преступлений УК Рф, ответственность за совершение которых, является конфискация награбленного, а также санкции и штрафы.

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В содержание статьи 104-1 будут добавлены следующий перечень преступлений:

разработка, распространение и применение вредоносного ПО;

атаки на информационную и телекоммуникационную инфраструктуру России;

несанкционированное подключение к телекоммуникационным сетям частных и государственных предприятий;

взлом, нарушение или уничтожение хранилищ данных.

доступ к информации одним лицом или их группой в корыстных целях, повлекший за собой крупный ущерб для организации;

злоупотребление служебным положением, позволяющим иметь доступ к информации и соучастие в преступной схеме.

Закон направлен на помощь восстановления справедливости. А также, на возмещение ущерба потерпевшим за счет изъятого имущества, полученного незаконным путем. Также в связи с положением в стране, конфиденциальные данные государства требуют серьезной защиты.

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Закон был опубликован 30 мая 2023 годы. В этот же день закон получает юридическую силу. Документ о изменении стать 104-1 был подписан 7 июня.