Сами создатели окрестили фильм: Форсаж 10 Часть 2.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

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По словам официальных представителей, Fast X заработал более 600 миллионов долларов в международном прокате менее чем за месяц. Вин Дизель написал пост в социальных сетях, чтобы поблагодарить своих подписчиков и напомнить всем, что в разработке находятся как минимум еще два фильма, а, как ранее говорил Вин, — три. Он заявил, что вторая часть Fast X выйдет 4 апреля 2025 года.

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Это серьезное заявление, поскольку продолжающаяся забастовка сценаристов не позволяет завершить большое количество проектов, что приводит к многочисленным задержкам с выходом фильмов, подобных этому. «Да, мы дадим вам разрешение сделать нечто избитое, но [Fast] фильмы на самом деле не нуждаются в сценариях!» — шутит актер.

Тем не менее последний пост Дизеля в социальных сетях может быть более интригующим из-за его высокой оценки Джейсона Момоа, который изображает яркого и мстительного Данте в последнем фильме. Были слухи о том, что Дизель был недоволен крайним обращением Момоа с персонажем и боялся, что эта роль негативно повлияло на его репутацию (несмотря на то, что многие рецензенты хвалили Джейсона). Теперь кажется, что Дизель активно высказывается, чтобы потушить пожары среди обсуждений фанатов.

«Джейсон хотел попробовать что-то кардинально новое и особенное, и в итоге создал сногсшибательного персонажа, которого мир не скоро забудет».

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Нечто подобное уже было между Дизелем и Дуэйном Джонсоном, обе звезды теперь пытаются сгладить получившийся конфликт. Напомним, что Скала использовал свои социальные сети, чтобы показать новый фильм Люка Хоббса, который совпадает по дате выхода с новым фильмом «Форсаж».