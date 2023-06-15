Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Нидерланды пока не готова взять украинских пилотов на обучение
Министр обороны Нидерландов заявила, что украинских пилотов будут обучать только после сборов в «Рамштайне».
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила представителям «Reuters», что страна пока не готова к принятию на обучение украинских пилотов. С ее слов это не может быть решено щелчком пальцев и желанием Киева отправить своих летчиков на обучение. Если верить информации с запада, то вопрос обучения будет решаться на очередном собрании группы в «Рамштайне» и только после него начнутся какие-либо подвижки.

реклама

Напомним, что уже около двух месяцев все СМИ рассказывают про поставки на Украину истребителей F-16, которые должны усилить авиационную группировку ВСУ. Под них уже готовят инфраструктуру, так как обычные украинские военные аэродромы банально сломают нежные шасси американских самолетов. Точное количество выделенных F-16 неизвестно, но проскальзывала информация про общую стоимость в 1 миллиард долларов.

Также напомним, что обучение летчиков займутся не только в Нидерландах, но и в Дании. Сообщают о 2-х группах по 12 человек. Тут хочется отметить, что украинская власть сообщала еще про 20 летчиков, которые проходят обучение в Великобритании.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Скорее всего, на собрании контактной группы по Украине будут решать вопрос о том, кто именно будет оплачивать обучение пилотов и главное, кто выделит те самые F-16. Которые, к слову, требуется не только уметь пилотировать, но и надо как-то обслуживать. То есть вместе с пилотами нужно обучать техников или планируют отправить на Украину иностранных наемников. Плюсом добавим топливо и боеприпасы, а также необходимость в случае чего поставлять новые самолеты. Ведь не будем забывать, что русское ПВО показывает себя с очень хорошей стороны.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #нидерланды #министр
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Танк ВСУ раздавил американский броневик MaxxPro после атаки "Ланцета" [Видео]
Украинские военные жалуются на русские минные поля и пытаются их разминировать артиллерией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
13
Российские военные сумели отразить атаку ВСУ и отобрать несколько целых французских танков AMX-10RC
11
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
34
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
10
Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
22
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
5
Идея приключений Сэди Адлер в качестве возможного DLC к RDR2 понравилась фанатам
+
Bild: Россия быстро починит трофейные Leopard 2А6 и уже скоро бросит их против танков ВСУ
8
Финны отдали Украине Leopard 2R, оставив себе хорошо показавшие себя советские Т-55
6
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
6
Вышел Android 14 beta 3
1
Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
5
Bild: ВС РФ захватили неповрежденный Leopard 2 A6 и будут изучать систему управления огнем
7
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+
Стали известны потери ВСУ в ходе наступательных действий с 4 июня
4
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
Танк ВСУ раздавил американский броневик MaxxPro после атаки "Ланцета" [Видео]
1
MWM: Трофейный Leopard 2A6 поможет России в создании противотанковых средств
2
Ветеран ЦРУ: Потери ВСУ с начала контрнаступления составили десять к одному
3

Популярные статьи

Индия, получившая удар в спину от США, отказывается от GPS в пользу национальной системы NavIC
4
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
16
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
23
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
106
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
8
Украина превратилась в "кладбище" западной бронетехники: ВСУ потеряли 15% бронемашин Bradley - EAT
3
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
41
Ситуация на ЛБС в зоне СВО и предполагаемые планы командования ВСУ
3
AMD Ryzen Pro 7000 - новые процессоры для ноутбуков и офиса с AI-ускорителем и графикой RDNA 3
2

Сейчас обсуждают

Humanoid99
16:46
В разных регионах музыкальные инструменты были разными. Мне нравятся примитивные японские флейты из бамбука, называются Сякухачи. Ещё у кельтов есть классный струнный инструмент, называется Арфа.
Valve обновила игровой клиент Steam, внедрив новый интерфейс, оверлей и заметки
scroooge
16:46
Скорее всего речь о том, что они по прежнему будут внутри и для их замены придется снимать поддон, что не всегда удается сделать без повреждений, а внутри они обязательно должны будут крепиться болтам...
В Европе запретят продавать ноутбуки с несъёмными батареями
XAM
16:45
Слова "Америка" и "поможет" являются антонимами.
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
XAM
16:43
А еще психушек настроим для тех кто верует в репарации.
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
Humanoid99
16:42
Уедем в Катманду и будем жить в картонных домиках. Терять нечего.
6 народных видеокарт для 1080р, которые ещё не успели подорожать в РФ после падения курса рубля
Георгий Кискин
16:37
Радиаторы на vrm впечатлили😆
ASRock выпустила материнскую плату формата Deep Micro-ATX для процессоров Intel Xeon Sapphire Rapids
Humanoid99
16:35
В столице самого большого по территории государства до сих пор нету ни одного буддийского храма. https://overclockers.ru/blog/prithvi/show/95544/kuda-podatsya-stolichnomu-buddistu А пацифизм считаетс...
Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
Дмитрий
16:32
Скоро беспошлинный лимит опять снизят и вот тогда наши сетевики позадирают цену. На всю разгуляются
6 народных видеокарт для 1080р, которые ещё не успели подорожать в РФ после падения курса рубля
OgoGoLog
16:28
СДПроджекты посредством кибербага поменяли на деньги свой кредит доверия за ведьмаков. Текущее ДЛЦ - это патч, делающий игру похожую на изначальную задумку, но за который хотят отдельных денег.
Starfield и Cyberpunk 2077 вошли в число самых продаваемых игр Steam
Humanoid99
16:28
Наконец-то это свершится.
В Европе запретят продавать ноутбуки с несъёмными батареями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем