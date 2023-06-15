Министр обороны Нидерландов заявила, что украинских пилотов будут обучать только после сборов в «Рамштайне».

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила представителям «Reuters», что страна пока не готова к принятию на обучение украинских пилотов. С ее слов это не может быть решено щелчком пальцев и желанием Киева отправить своих летчиков на обучение. Если верить информации с запада, то вопрос обучения будет решаться на очередном собрании группы в «Рамштайне» и только после него начнутся какие-либо подвижки.

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Напомним, что уже около двух месяцев все СМИ рассказывают про поставки на Украину истребителей F-16, которые должны усилить авиационную группировку ВСУ. Под них уже готовят инфраструктуру, так как обычные украинские военные аэродромы банально сломают нежные шасси американских самолетов. Точное количество выделенных F-16 неизвестно, но проскальзывала информация про общую стоимость в 1 миллиард долларов.

Также напомним, что обучение летчиков займутся не только в Нидерландах, но и в Дании. Сообщают о 2-х группах по 12 человек. Тут хочется отметить, что украинская власть сообщала еще про 20 летчиков, которые проходят обучение в Великобритании.

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Скорее всего, на собрании контактной группы по Украине будут решать вопрос о том, кто именно будет оплачивать обучение пилотов и главное, кто выделит те самые F-16. Которые, к слову, требуется не только уметь пилотировать, но и надо как-то обслуживать. То есть вместе с пилотами нужно обучать техников или планируют отправить на Украину иностранных наемников. Плюсом добавим топливо и боеприпасы, а также необходимость в случае чего поставлять новые самолеты. Ведь не будем забывать, что русское ПВО показывает себя с очень хорошей стороны.