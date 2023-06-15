В результате поврежден завод "Караян", где хранились боеприпасы с Запада.

В ночь с 13 на 14 июня над Одессой снова звучала воздушная тревога, а затем сообщалось о взрыве в районе порта и завода «Караян». ВС РФ нанесли удары по местам хранения и складирования военной техники, боеприпасов и снаряжения, которое Киевскому режиму поставляют друзья с Запада. Точно не известно, что именно там находилось, и мы можем только предполагать, какой урон нанесли наши ракеты и дроны-камикадзе. Разумеется, Киев отреагировал в привычной манере, что мол Россия снова бьет по мирным объектам и прочая в том же духе.

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Ракетно-дроновые удары в последнее время начали приобретать все более массированный характер. Это в первую очередь связано с так называемым «контрнаступом», который вовсю идет, но украинская сторона полностью отрицает очевидный факт. Уничтожение складов и нейтрализация личного состава позволяет нашим военным более эффективно сдерживать украинские войска на линии боевого соприкосновения.

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Кроме того, некоторые источники сообщают, что именно сегодняшним ночным ударом было повреждено или уничтожено место хранения морских дронов, которые ВСУ использует для ударов по нашим кораблям в акватории Черного моря. Если это подтвердится, то море станет чуточку безопаснее. Скорее всего эти удары были не единственными этой ночью, но они оказались наиболее освещенными во всех смыслах. Будем надеяться, что работа наших военных останется на прежнем уровне.