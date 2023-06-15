YouTube Partner Program станет доступна авторам с низким рейтингом на видеохостинге. Ранее у канала должно было быть 1000 подписчиков, 4 тысячи часов просмотра и 10 миллионов просмотров в shorts. После ослаблений требований для доступа к YPP, канал должен насчитывать не менее 500 подписчиков, 3 тысячи часов просмотров и 3 миллиона просмотров в shorts.
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Смягчение условий для вступления в YPP - еще не все подарки от Youtube. Для мелких авторов откроются новые методы монетизации. В их числе чаевые, платные чаты, функции покупок. Небольшие каналы должны будут увеличивать свой рейтинг и производить новые ролики для сохранения или увеличения доходов от рекламы. Новые условия для вступления в YYP начнут действовать в таких странах как: США, Великобритания, Канада, Тайване, Южной Корее.
Аналогичную партнерскую программу монетизации под названием Series внедрили и TikTok июне, снизив условия для ее доступности. Владельцы аккаунтов с 1 тыс. подписчиков также могут подать заявку на участие в программе.
Youtube расширяет свою аудиторию благодаря открытию новых способов для монетизации контента. Ранее для участников YouTube Partner Program, программа покупок была доступна только для избранных авторов по приглашению. Теперь, чтобы воспользоватся программой покупок, необходимо собрать для канала 20 тысяч подписчиков.