Достичь этого планируется через смягчений условий.

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс

YouTube Partner Program станет доступна авторам с низким рейтингом на видеохостинге. Ранее у канала должно было быть 1000 подписчиков, 4 тысячи часов просмотра и 10 миллионов просмотров в shorts. После ослаблений требований для доступа к YPP, канал должен насчитывать не менее 500 подписчиков, 3 тысячи часов просмотров и 3 миллиона просмотров в shorts.

реклама

Смягчение условий для вступления в YPP - еще не все подарки от Youtube. Для мелких авторов откроются новые методы монетизации. В их числе чаевые, платные чаты, функции покупок. Небольшие каналы должны будут увеличивать свой рейтинг и производить новые ролики для сохранения или увеличения доходов от рекламы. Новые условия для вступления в YYP начнут действовать в таких странах как: США, Великобритания, Канада, Тайване, Южной Корее.

Аналогичную партнерскую программу монетизации под названием Series внедрили и TikTok июне, снизив условия для ее доступности. Владельцы аккаунтов с 1 тыс. подписчиков также могут подать заявку на участие в программе.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Youtube расширяет свою аудиторию благодаря открытию новых способов для монетизации контента. Ранее для участников YouTube Partner Program, программа покупок была доступна только для избранных авторов по приглашению. Теперь, чтобы воспользоватся программой покупок, необходимо собрать для канала 20 тысяч подписчиков.